Am Sonntag, 16. März, findet der dritte Garagenflohmarkt in Vollmaringen statt. 28 Flohmarktstände mit ganz unterschiedlichen Angeboten laden ein zum Bummeln, Verweilen und Schnäppchen ergattern.

Parkmöglichkeiten bestehen beispielsweise auf dem Dorfplatz. Von dort aus können Gäste, die mit dem Auto anreisen, auf verschiedene Routen starten und Erkundungstouren durch den Nagolder Ortsteil planen.

Anhand eines Lageplans wird ersichtlich, wie diese Routen verlaufen und wo Flohmarktstände ihre Angebote für Schnäppchenjäger, Schatzsucher und Flohmarktliebhaber ausstellen werden. Auch Essen und Trinken wird an einigen Ständen angeboten. Die Gäste können sich schon jetzt auf eine spannende und unterhaltsame Entdeckungsreise freuen.

Entspannt mit der ganzen Familie oder alleine an einem Sonntag shoppen gehen und nach Kleinoden, Schnäppchen oder wahren Schätzen zu suchen – all das wird auch in diesem Frühjahr in Vollmaringen wieder möglich sein. Unter dem Motto „Sei dabei – sei nachhaltig“ geht der Vollmaringer Garagenflohmarkt in diesem Jahr in die dritte Auflage.

„Nachdem die beiden ersten Flohmärkte so erfolgreich waren und von Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen wurden, haben wir uns entschieden, dieses schöne Konzept weiter zu veranstalten“, betonte Ortsvorsteher Daniel Steinrode und dankte Organisatorin Katrina Katz für die Vorbereitungen und den Aufwand, der hinter einem solchen Event steckt.

Katz und Steinrode sind sich einig: „Hier ist eine schöne Tradition geschaffen worden, die inzwischen einen festen Platz im Vollmaringer Terminkalender hat.“ Katrina Katz freut sich bereits jetzt auf viele Gäste ebenso wie auf gute Gespräche und den Austausch miteinander, denn auch das wird an diesem Tag sicher nicht zu kurz kommen.