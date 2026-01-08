Flohmarkt in Freiburg: 200 Händler bieten Waren in der Messehalle an

Die Freiburger Messe wird am kommenden Wochenende Kulisse für einen Flohmarkt. Rund 200 überwiegend private Anbieter werden vor Ort erwartet,

Die Flohmärkte der SüMa Maier GmbH in Freiburg blicken auf mehr als vier Jahrzehnte Geschichte zurück und locken regelmäßig Tausende Besucher aus dem Dreiländereck in die Messe Freiburg. Zum Start ins neue Jahr werden am Freitag 9. und Samstag, 10. Januar, rund 200 überwiegend private Aussteller in der Messe Freiburg erwartet. Aber auch professionelle Händler von antiquarischen Büchern, Schallplatten oder antiken Möbeln seien dort anzutreffen, teilt der Veranstalter mit.

Wer durch die Hallen schlendert, entdeckt eine bunte Vielfalt: Schmuck, Bücher, Schallplatten, Kleidung, Haushaltswaren, Briefmarken, Münzen und andere Sammlerstücke warten darauf, neue Besitzer zu finden.

Nicht alle Händler sind an beiden Tagen dabei

„Da in der Messe Freiburg ganz unabhängig vom kalten Winterwetter die Atmosphäre und die Infrastruktur bestens passt, fühlt sich hier jeder Besucher wohl und kommt nicht nur einmal zu uns“, sagt Geschäftsführer Dieter Maier.

„Unsere Flohmärkte vergleiche ich gern mit einer Schatzsuche“, so Maier weiter. In Freiburg sei das Angebot schon allein angesichts der Größe des Marktes in den Räumen der Messe besonders weit gefächert. Und da nicht alle Aussteller an beiden Flohmarkttagen in der Messe sein werden, lohne sich der Besuch auch zweimal, wenn man sicher sein will, nichts zu verpassen, gibt der Veranstalter einen Tipp.

Der Flohmarkt findet in der Messe Freiburg am Freitag, 9. Januar, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 10. Januar, von 9 bis 17 Uhr statt. Eine Tageskarte kostet vier Euro (2-Tageskarte sechs Euro). Kinder bis 12 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.