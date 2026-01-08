Flohmarkt in Freiburg: 200 Händler bieten Waren in der Messehalle an

Die Freiburger Messe wird am kommenden Wochenende Kulisse für einen Flohmarkt. Rund 200 überwiegend private Anbieter werden vor Ort erwartet,
Die Flohmärkte der SüMa Maier GmbH in Freiburg blicken auf mehr als vier Jahrzehnte Geschichte zurück und locken regelmäßig Tausende Besucher aus dem Dreiländereck in die Messe Freiburg. Zum Start ins neue Jahr werden am Freitag 9. und Samstag, 10. Januar, rund 200 überwiegend private Aussteller in der Messe Freiburg erwartet. Aber auch professionelle Händler von antiquarischen Büchern, Schallplatten oder antiken Möbeln seien dort anzutreffen, teilt der Veranstalter mit.