Flötenkurs in Hausach: Muskelgedächtnis statt Notenchaos

Ein Blockflötenkurs für Erwachsene zeigt, wie viel musikalische Freude im „Albtraum aller Eltern“ steckt – und wie leicht lange vergessene Fähigkeiten wieder zurückkehren.
Sie ist der Albtraum aller Eltern, Familienfeiern und Schulvorführungen. Schrill, quietschend und unerträglich: die Blockflöte. Nachdem sich ihre hohen Töne nach ein zwei Weihnachtsfesten den Familienmitgliedern ins Gehirn geschraubt haben, atmen alle erleichtert auf, wenn die Kinder endlich ein „richtiges“ Instrument lernen. Soweit die Vorurteile.