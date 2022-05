Wie das grüne Herz am Neckar von Horb entstand

2 Der Flößerwasen im Jahr 1968. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-18238

"Mr. Gartenschau" Martin Scherer schaut auf das Luftbild von 1968 vom Flößerwasen. Sagt: "Dort war einer meiner ersten Termine mit der damaligen Amtsleiterin Frau Hotz, als ich 1993 hier angefangen habe."















Horb - Der Flößerwasen heute. Das Herzstück. Es zeigt, warum auf dem Ortsschild "Horb am Neckar" steht. Bummelwege direkt am Wasser vom alten Freibad bis zum Kleintierzuchtverein gegenüber vom Hallenbad. Die Turnierwiese als beliebter Treffpunkt mit den Sitzstufen. Nachts die – besonders in der dunklen Jahreszeit – stimmungsvoll beleuchtete Pappelallee.