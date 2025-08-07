Flößerei in Wolfach: „Baum fällt!“, hieß es im Schlosshof

Mit Axt und Muskelkraft demonstrierten die Schiltacher Flößer um Hartmut Brückner am Sonntag im Schlosshof, wie früher Holz geschlagen wurde.

„Ich begrüße unseren heutigen Stargast Hartmut Brückner“, eröffnete Christian Oberfell, Vorsitzender von „Kultur im Schloss“, den etwas anderen Sonntagnachmittag im Rahmen der Vorträge im Museum: Vor zahlreichen Zuschauern präsentierte der Schiltacher, ausgewiesener Experte für Flößerei und historische Waldwirtschaft, im Schlosshof, wie einst Holz geschlagen wurde.

Keine Sorge, es ging dabei nicht der altehrwürdigen Schlosshof-Linde an den Kragen. Brückner und sein Holzfäller-Team Edwin Böhler, Erich Mendele, Eugen Harter, Bernd Jehle und Vinzenz Baumann hatten mit schwerem Gerät ihren eigenen Baum mitgebracht.

Zumindest einen stattlichen Teil davon: Einen drei Meter langen „Stumpen“ mit 85 Zentimetern Durchmesser und einem Gewicht von immerhin anderthalb Tonnen aus dem Wolfacher Stadtwald in Kirnbach. Mit reiner Muskelkraft, nur mit der Axt und ohne Motorsägen, sollte der Stamm gefällt werden. Diese Art der Arbeit wurde von Initiator Georg Gebele schon mehrfach öffentlich vorgeführt und auch im Fernsehen gezeigt, etwa in der Reihe „Terra X“.

2016, zum Tag des Walds, waren mehr als 1000 Besucher zu der historischen Baumfällaktion gekommen. Hartmut Brückner begleitete die schweißtreibende Arbeit seines Teams mit sachkundigen Kommentaren und stellte das traditionelle Handwerkszeug der Waldarbeiter vor. Er hat mehrere Zeitzeugen interviewt und dabei so einiges über die sachgerechte Arbeit im Wald erfahren. Auch mit der Mär von der „schönen alten Zeit“ wurde dabei gründlich aufgeräumt: „Es war eine Schinderei, mit 50 waren die meisten Holzfäller nur noch Schrott.“

Die Technisierung habe die Arbeit zwar leichter, aber auch insgesamt gefährlicher gemacht. Im Schlosshof begann die Arbeit der Holzfäller mit dem Anreißen der Fällmarkierung mit dem Holzreißer-Messer, mit dem früher auch das entsprechende Hofzeichen eingestanzt wurde.

Die Zuschauer waren vorschriftsgemäß im Abstand der doppelten Baumlänge positioniert. Dann kamen die rasiermesserscharf geschliffenen Äxte zum Einsatz. Zwischendurch durften auch ein paar Freiwillige aus dem Publikum zur Axt greifen. Aber die gaben nach kurzer Zeit ermüdet wieder auf. „Auch der Einsatz der Doppelhandsäge wäre möglich“, erklärte Brückner. Aber wegen des sandigen Untergrunds könne diese Säge an den Sandkörnern Schaden nehmen. Nach einer halben Stunde waren die drei Äxte noch nicht einmal bis zur Mitte des Stamms durchgedrungen.

Dann wurde auf der Gegenseite eine Fällkerbe geschlagen und mit einem Keilklotz stabilisiert. „Zehn Festmeter pro Tag waren für die traditionellen Holzfäller machbar“, erklärte Brückner. Dabei hatten die Männer einen Mostverbrauch von drei Litern pro Tag und Mann. Und für die benötigte Energie hätten sie stets Speck dabei gehabt. „Holland wurde einst durch Holz aus Deutschland zur Weltmacht“, erinnerte Brückner. Dann ertönte der Ruf „Baum fällt“.

Alles lief nach Plan

Der Koloss fiel genau in die vorhergesehene Richtung – und mitten in eine Pfütze. Die Zuschauer dankten der Holzhauergruppe der Schiltacher Flößer mit großem Beifall. Christian Oberfell bedankte sich nicht mit Most, sondern mit Wein für die Vorführung.