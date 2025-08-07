Flößerei in Wolfach: „Baum fällt!“, hieß es im Schlosshof

Mit Axt und Muskelkraft demonstrierten die Schiltacher Flößer um Hartmut Brückner am Sonntag im Schlosshof, wie früher Holz geschlagen wurde.
„Ich begrüße unseren heutigen Stargast Hartmut Brückner“, eröffnete Christian Oberfell, Vorsitzender von „Kultur im Schloss“, den etwas anderen Sonntagnachmittag im Rahmen der Vorträge im Museum: Vor zahlreichen Zuschauern präsentierte der Schiltacher, ausgewiesener Experte für Flößerei und historische Waldwirtschaft, im Schlosshof, wie einst Holz geschlagen wurde.