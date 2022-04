2 Die "Straße" teilen sich die Flößer mit großen Frachtschiffen. Foto: Fritsche

Nur noch wenige Stunden bis zum Start: Am Donnerstag haben die Flößer um Floßmeister Thomas Kipp ihr Gefährt bereitgemacht für die große Fahrt, die am Freitag beginnt.















Schiltach/Steinmauern - Geschäftiges Treiben herrschte seit dem Morgen an der Nato-Rampe in Steinmauern im Kreis Rastatt. Direkt im Rhein bauten die Rheinfahrt-Teilnehmer das Floß zusammen, mit dem sie am Freitag in Richtung Leverkusen-Hitdorf aufbrechen. Dabei war zentimetergenaues Arbeiten gefragt – schließlich muss das Floß knapp 400 Kilometer auf einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt zurücklegen. Mit wem sich die Flößer diese teilen, wurde schon beim Zusammenbauen klar: Immer wieder fuhren im Hintergrund große Frachtschiffe vorbei.

Blasmusik und Böllerschüsse

Morgens um 7.30 Uhr starteten die Flößer in Schiltach in ihr Abenteuer. Fast zeitgleich mit dem Langholzer, auf den sie das Floß am Mittwoch bereits verladen hatten, kamen sie am Rhein an. Nach getaner Arbeit übernachteten die Teilnehmer bei Freunden in Steinmauern und starten dort am Freitagvormittag gegen 10 Uhr zu ihrer ersten Etappe nach Altlußheim. Genau eine Woche später wollen die Flößer im Leverkusener Stadtteil Hitdorf ankommen – unterwegs legen sie auf Einladung des dortigen Verkehrsvereins in Kamp-Bornhofen einen Tag Pause ein und werden mit Blasmusik und Böllerschüssen empfangen.

"Wenn wir in Hitdorf angekommen sind, wird sich Zufriedenheit einstellen", verdeutlichte Initiator Thomas Kipp, wie ernst die Flößer die Sache nehmen und dass durchaus ein gewisses Risiko mitfährt.