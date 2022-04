2 Die Flößer sind seit Freitag auf dem Rhein unterwegs. Foto: Fritsche

Etliche Abenteuer haben die Flößer auf ihrer Rheinfahrt bereits bestanden. Und es dürften weitere dazukommen: Schließlich war am Montag erst gut die Hälfte der rund 400 Kilometer geschafft.















Schiltach/Lorch - Schon um 11.30 Uhr am Montag – eine Stunde früher als im "Fahrplan" vorgesehen – steuerten die Schiltacher Flößer den Yachthafen in Lorch an: "Die Strömung war so stark, dass wir seit der Abfahrt um 8 Uhr in Schierstein teils 14 Kilometer pro Stunde schnell waren", erklärte Initiator Thomas Kipp die Ursache für das frühzeitige Ankommen. Am Hafen wartete aber trotzdem bereits das Begrüßungskomitee des Wassersportvereins Lorch: Hartmut Perabo ("Käpt’n Blaubär"), Rudi Zell und Karl Lichtblau. Perabo fuhr den Flößern mit dem Fischerboot "Moselchen" entgegen und lotste sie in den Hafen. "1968, als ich 19 Jahre alt war, fuhr hier das letzte Floß vorbei. Es war 150 Meter lang", erinnerte er sich – und freute sich umso mehr, dass jetzt wieder einmal ein solches Gefährt vorbeikam. Otto Schinle vertäute das Floß, bevor es für die "Reisegruppe" in die Kajüte des Vereinsschiffs "Mosel" zum Vespern ging: Die Flößer hatten großen Hunger. Heißer Kaffee wärmte die Gruppe zusätzlich.

Hexenschuss zwingt zur Pause

Zwei Besatzungsmitglieder waren aber nicht mehr Bord: Einer musste am Morgen mit einem Hexenschuss zum Arzt – und wurde dabei von einem Flößer-Kameraden begleitet: Wenn es geht, kommen die beiden mit dem Zug hinterher zur nächsten Station in Kamp-Bornhofen, so der Plan am Montagmittag.

Wetter macht mit

Das Wetter war ihnen seit der Abfahrt am Freitag in Steinmauern gewogen: "Wir hatten nur einmal einen Regenguss", sagte Heide Pfaff. Nur die drei tapferen Flößer Bernd Jehle, Friedrich Pfaff und Hartmut Brückner an den Rudern am Bug wurden manchmal nass, wenn die Wellen aufschlugen – vor allem dann, wenn sich große Schiffe begegneten. Es zahlte sich schon an den ersten Tagen mehrfach aus, dass der Boden der Floßhütte 30 Zentimeter höher gebaut und an Deck alles gut vertäut war, berichteten die Flößer. Am Heck steuerte Floßmeister Thomas Kipp und gab die Kommandos. Am Heckruder war außerdem Klaus Maier. Meistens ging alles glatt. Kipp allerdings handelte sich unterwegs schon einen Rüffel von der Wasserschutzpolizei ein, weil er einmal wegen starker Strömung den Außenborder einschalten musste: In Hessen hat er dafür keine Genehmigung vom Wasserwirtschaftsamt; in Baden-Württemberg aber schon.

In Kamp-Bornhofen wartet der Ruhetag

In Lorch hatten die Flößer schon fast 200 Kilometer zurückgelegt, können dort also auf halber Strecke das "Bergfest" feiern. Um 13.30 Uhr legten sie wieder ab, um am Abend im Wallfahrtsort Kamp-Bornhofen zu sein: Dort wird am Dienstag ein Ruhetag eingelegt. Zur Ruhe kommen werden die Flößer aber wohl nicht: Sie erwartet neben Böllerschüssen und Blasmusik zur Ankunft wohl ein umfangreiches Kulturprogramm. Denn auch in dem 1550 Einwohner zählenden Örtchen hat die Flößerei eine lange Tradition.

Strömungen bei der Loreley als Herausforderung

Am Freitag dann wollen die Flößer ihren Zielhafen in Hitdorf ansteuern. Bis dahin gibt es sicherlich noch einige Herausforderungen. Mit die größten warteten direkt am Montagnachmittag: die Engstelle und die Strömungswirbel bei der Loreley. "Bleibt bei den großen Schiffen hintendran in deren Fahrwasser", gab Käpt’n Blaubär Perabo zum Abschied einen guten Rat.

