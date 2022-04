2 Wer hart arbeitet, muss gut essen: Die Schiltacher Flößer stärken sich mit einem Vesper unterhalb der Festung Ehrenbreitstein. Foto: Wegner

Nach einem Tag Ruhepause haben die Schiltacher Flößer mit ihrem Rheinfloß eine weitere Etappe gemeistert. Am Mittwochmittag legten sie unterhalb der berühmten Festung Ehrenbreitstein gegenüber dem Deutschen Eck an.















Schiltach/Koblenz - Pünktlich um 9 Uhr schlug Floßmeister Thomas Kipp nach alter Tradition mehrfach die Schiffsglocke und die Flößer drehten das Gefährt vom Anleger gegen die Fließrichtung in den Rhein. Dazu war harte Ruderarbeit gefragt und Kipp spornte seine beiden Kollegen am Frontruder immer wieder mit "weiter, weiter" an.

Zuvor waren die Schiltacher Flößer von Mitgliedern des Kamp-Bornhofener Flößer- und Schifffahrtsvereins verabschiedet worden, mit denen sie am Dienstag – dem Ruhetag auf der Reise –­ an Land unterwegs waren. Der stellvertretende Vorsitzende des traditionsreichen Vereins, Alfred Leyendecker, hatte es sich nicht nehmen lassen, zudem mehrfach in sein Horn zu stoßen und mit den Wünschen "allzeit gute Fahrt in Gottes Namen" stand der Weiterreise auf dem Rhein nichts mehr entgegen.

Sonne lässt sich zeitweise blicken

Auch wenn der vom Wetterbericht versprochene Sonnenschein am Morgen noch nicht eingetroffen war, gab es zumindest keinen Regen und die Temperaturen lagen bei über zehn Grad – also fast ideales Flößerwetter. Zum Mittag in Koblenz kam dann die Sonne unter den Wolken hervor, sodass die Flößer ihr mittägliches Vesper bei angenehmem Wetter auf dem vertäuten Floß einnahmen.

Wie groß die Gastfreundschaft am Rhein ist, zeigte sich auch bei diesem kurzen Aufenthalt. Ein Hotel unweit der Anlegestelle unterhalb der Ehrenbreitstein hätte die Flößer spontan zum Mittagessen eingeladen – weil sie aber schon mitten am Vesper waren, wurde daraus eine Einladung zu anschließendem Kaffee und Kuchen.

Erstes Floß seit 1988

"Das ist das erste Floß seit 1988, das bei uns vorbeikommt", erzählte in Kamp-Bornhofen Vereinsvorsitzender Werner Proff, der sich mit der Geschichte der Flößerei seit Jahrzehnten beschäftigt und sich freute, dass die Schiltacher in dem Ort einen Tag ihre Fahrt unterbrochen hatten. Schiffsunternehmer Rainer Weinand hatte das Seine dazu beigetragen, dass dieser Tag in Kamp-Bornhofen realisiert werden konnte: Er ermöglichte den Schiltachern an "seinem" Anleger anzulanden, indem er eines seiner Schiffe nach Boppard auf die gegenüberliegende Rheinseite "umparkte". Gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern aus Kamp-Bornhofen hatten die Schiltacher am Dienstag deren Museum besucht und die beiden Burgen der "feindlichen Brüder" besichtigt.

Strömung sorgt für schnelles Vorankommen

Die starke Strömung des Rheins sorgte auch am Mittwoch dafür, dass die Flößer mit ihrem kleinen Gefährt ihren Zeitplan mehr als einhielten – und allzu viele Schiffe kamen ihnen flussaufwärts nicht "in die Quere". Im Bereich der Binnenschifffahrt sei es nämlich so, dass rheinaufwärts Fahrende gegenüber den abwärts Fahrenden bevorrechtigt sind. Wenn diese die "blaue Flagge" hissen, so erzählt Kipp, dann dürften diese auch die Kurven schneiden – und man müsse ihnen dazu Vorrang gewähren.

Kurz vor Mittag steuerten die Schiltacher dann wenige Meter gegenüber des berühmten Deutschen Ecks – und unter der Festung Ehrenbreitstein – ihren Liegeplatz an. Dazu war natürlich auch wieder rudern von Hand angesagt. Allein den für solche Manöver erforderlichen Außenbordmotoren, die Bedingung der Behörden für diese Fahrt waren, wollte der Floßmeister die Steuerung nicht überlassen.

Ende früher in Willstätt

So weit wie die Schiltacher Flößer auf ihrer derzeitigen Fahrt bis Leverkusen waren ihre Kollegen in früheren Jahrhunderten eigentlich nie gekommen. Der Auftrag der Schiltacher endete nämlich damals in Willstädt. Dort hatten dann die Flößer aus dem heutigen Kehler Stadtteil das weitere Verbringen des Holzes bis Straßburg übernommen. Von Flussmündung zu Flussmündung wurden dann auch die Flöße größer und größer: In Steinmauern an der Murg kam weiteres Holz aus dem Schwarzwald dazu, dann an der Mainmündung die "Konkurrenten aus dem Frankenwald".

Umgebunden wurde deswegen immer in Mainz-Kastell, dann wieder in Neuendorf, linksrheinisch unterhalb des Deutschen Ecks an der Moselmündung. Auch dort, so ist historisch belegt, waren Hölzer aus dem Schwarzwald in die späteren Megaflöße eingebaut worden, die ab Königswinter bei Bonn dann mehrstöckig gebunden wurden und so groß waren, dass sie nicht nur, aus heutiger Sicht gesehen, Millionen Euro an Wert hatten, sondern auch von rund 300 Flößern als Besatzung gesteuert wurden. Damals seien dann sogar auf der Fahrt bis Dordrecht nahe Rotterdam, so erzählt Kipp, auch Passagiere mitgenommen worden, um von dort nach Amerika zu gelangen.

Filmteams begleiten Flößer

Mittlerweile genießt die Fahrt der Flößer auf dem Rhein auch ein steigendes mediales Interesse. So begleitete am Mittwochmorgen ein Team des SWR Rheinland-Pfalz die Schiltacher, ausgestrahlt werden soll das Ganze am Donnerstag ab 18.45 Uhr in der Landesschau Rheinland Pfalz. Für den Nachmittag hatte sich der Sender Sat.1 für eine Reportage angekündigt, die abends ab 17.30 Uhr im Regionalmagazin Rheinland-Pfalz gezeigt werden soll, aber auch über die Mediathek abzurufen ist.