1 Obermeisterin Carmen Riedmüller (links) und Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender (rechts) gratulieren den Innungssiegern Marlon Messner (Zweiter von links) und Florian Thieringer zu ihren hervorragenden Prüfungsergebnissen. Foto: KHWB/Sandra Bossenmaier

Gleich zwei Kammersieger im Landkreis Kreishandwerkerschaft und Fliesenleger-Innung feiern Freisprechung Kreis Rottweil.















Kreis Rottweil - Erst kürzlich haben die Kreishandwerkerschaft Westlicher Bodensee und die Fliesenleger-Innung Konstanz ihre jungen Gesellen gefeiert. Mit dem Gesellenbrief legten sie den Grundstein für ihren weiteren Lebensweg. Drei der Gesellen kommen aus dem Landkreis Rottweil, zwei davon durften den Kammersieg auf sich verbuchen.

Zweimal Zimmern, einmal Oberndorf

Franziska Kossendey vom Fliesenfachgeschäft Kossendey in Zimmern hat die Gesellenprüfung erfolgreich bestanden. Florian Thieringer von Fliesen Lindinger in Zimmern und Marlon Messner von Fliesen Lehmann aus Oberndorf wurden zudem als Kammersieger geehrt.

Es liege nun an den jungen Gesellen, etwas aus ihrem Erlernten zu machen, betonte Carmen Riedmüller, Obermeisterin der Fliesenleger-Innung bei der Freisprechungsfeier. Sie sei "ein schöner Anlass, um die hervorragenden Leistungen der jungen Fliesenleger zu würdigen", so Riedmüller in ihrer Ansprache. Sie lobte den Biss und das Durchhaltevermögen der Gesellen, die sich in ihrer Ausbildung beweisen und der Prüfung stellen mussten. "Behalten Sie den Willen Dinge anzupacken und umzusetzen", riet sie.

Kreativ und vielfältig

Mit dem Beruf des Fliesenlegers entschieden sich die jungen Menschen für einen kreativen Beruf mit vielfältigen Möglichkeiten. "Und sie haben beste Zukunftsaussichten", sagte die Obermeisterin. Sie brachte in ihrer Festrede deutlich zum Ausdruck, dass das Handwerk einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leiste. Nur mit den Fachkräften aus dem Handwerk werde es möglich sein, die Energiewende voranzutreiben. Das Wissen und Können der Handwerker werde gebraucht.

"Man kann stolz auf das Handwerk der Fliesenleger sein", so Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender, der die jungen Menschen offiziell in den Gesellenstand erhob. Eine Freisprechung habe eine mehr als 500 Jahre alte Tradition, in der ein Geselle nach Ablegung der Prüfung aus der Verantwortung, der Weisungsbefugnis und der Fürsorge des ausbildenden Meisters entlassen wird. "Auch wenn dies heute nicht mehr in dieser Form gelebt wird, ist eine Freisprechung noch immer ein Schritt zu mehr Eigenverantwortung", sagte Riedmüller.