Fliesenkaffee in Rietheim: Kaffee trinken beim Fliesenleger? Das Ehepaar Sulzmann zeigt, wie es geht

Fliesenkaffee in Rietheim

1 Sie strahlen über das ganze Gesicht: Alexander und Sandra Sulzmann haben im August ihr „Fliesenkaffee“ in Rietheim eröffnet. Foto: Neß

Fliesen, Genuss und Regionalität werden im „Fliesenkaffee“ von Sandra und Alexander Sulzmann vereint. Im August hat das Ehepaar das Café im Showroom ihres Fliesenfachgeschäfts in Rietheim eröffnet. Wie ist die Bilanz nach rund drei Monaten? Kommt das Konzept an?









Link kopiert



„Ja, auch ich bin eine Fliese!“, steht auf dem großen, schwarzen Schild über dem Tresen, auf dem die Angebote des Tages in weißer Schrift notiert sind. Und wer sich in dem Café umschaut, dem stechen noch weitere Details ins Auge. Tische und Theke sind aus Fliesen, die Speisekarte ist auf einem Stück Fliese festgeklemmt. Und die schwarzen Rillen, die durch die Tischplatte verlaufen, erinnern ganz eindeutig an die Duschrinne im Badezimmer.