Fliegergruppe Freudenstadt: Zwei wollen nicht mehr warten – Thermik macht mit

Die Fliegergruppe Freudenstadt trifft die letzten Vorbereitungen für die neue Saison. Zwei junge Piloten wollten nicht mehr länger warten. Einer von ihnen startete sogar „Ortsfremd“.
Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn lebt auch in Musbach die Thermik wieder auf. Auf diesen Moment haben die Segelflieger der Fliegergruppe Freudenstadt lange hingefiebert. So wurden im Winter die Flugzeuge gewartet und auf die Saison vorbereitet. Dazu gehörte auch, die Instrumentierung der Flugzeuge auf den neusten Stand zu bringen. So wurden neue Dateien in die Bordcomputer eingespeist.