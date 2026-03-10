Fliegergruppe Freudenstadt: Zwei wollen nicht mehr warten – Thermik macht mit

Die Fliegergruppe Freudenstadt trifft die letzten Vorbereitungen für die neue Saison. Zwei junge Piloten wollten nicht mehr länger warten. Einer von ihnen startete sogar „Ortsfremd“.

Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn lebt auch in Musbach die Thermik wieder auf. Auf diesen Moment haben die Segelflieger der Fliegergruppe Freudenstadt lange hingefiebert. So wurden im Winter die Flugzeuge gewartet und auf die Saison vorbereitet. Dazu gehörte auch, die Instrumentierung der Flugzeuge auf den neusten Stand zu bringen. So wurden neue Dateien in die Bordcomputer eingespeist.

Während man noch vor rund 20 Jahren mit mit der Flugkarte auf dem Schoß navigieren musste, zeigen einem heute Navigationsgeräte den genauen Kurs bis nahezu auf einen Meter an. Das ermöglicht gegenüber früher, viel höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Exakt navigieren

Die modernen Geräte machen es zudem möglich, in teils verschachtelten Lufträumen exakt zu navigieren. Zudem ist sich der Pilot bewusst, wie weit er vom Heimatflugplatz entfernt ist, und wie viel Höhenmeter er für den Endanflug benötigt.

Gerade in Wettbewerben kommt es auf jede Sekunde an. Zwei zu viel gedrehte Thermik kreise können über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Doch auch die Wetterkenntnisse müssen gut sein. Schnell ist nur der Pilot, der die stärksten Aufwinde findet. Um dies genau so umzusetzen, bedarf es einer guter Fitness. Denn bei Langstreckenflügen sind die Piloten im engen Cockpit, teils bis zu zehn Stunden oder darüber hinaus, unterwegs.

Start von anderem Platz

Nach getaner Winterarbeit und der Jahreswartung freute sich auch Jakob Schick von der Fliegergruppe Freudenstadt auf die neue Saison. Ein aufbauendes Hochdruckgebiet versprach Anfang März gute Thermik. Die Musbacher Piste war noch nicht ganz abgetrocknet, so entschloss sich Schick, zum Start auf einem anderen Platz. Mit einem Mini Nimbus C hob Schick vom Flugplatz Malsch, der zwischen Bruchsal und Wiesloch liegt, ab.

Fast auf Acker gelandet

Mit dabei, sein Teampartner Filip Slamka. Zusammen machte man sich Richtung Würzburg auf den Weg. Bereits nach einer halben Stunde hätte der Flug nahezu auf einem Acker geendet. Nach mehreren Suchkreisen brachte ein Aufwind die Rettung. Würzburg wurde sicher umrundet.

Als Mitglied des D-Kaders plant Schick in Winzeln die Süddeutschen Meisterschaften mitzufliegen, um sich in der Clubklasse zur nächsten Deutschen Meisterschaft der Junioren zu qualifizieren.

Mit mehreren Piloten der Clubklasse plant er noch einen großen Wandersegelflug im Jahr 2026. Für viele Segelflieger immer noch die reinste Form des Segelfliegen, wenn man man morgens noch nicht weiß, wo der Flug am Abend endet. Der Schlafsack und Zahnbürste sind immer dabei.

Gründer im Ruhestand

Anfang März hob auch Marven Gründler zu einem Nachmittagsflug in Musbach ab. Auch er ist im D-Kader und freut sich auf die anstehende Saison. Richtig loslegen kann Gründler nach dem Ablegen des Abitur. Auch er nimmt auf dem Flugplatz Winzeln- Schramberg an der Süddeutschen Meisterschaft teil.

Vereinsübergreifen freuen sich die Jugendlichen und alten Thermikhasen der FG Freudenstadt auf raumgreifende Überlandflüge. In diesem Jahr soll endlich die 1000-Kilometer-Schwelle von Musbach aus fallen. Ebenfalls möchte man sich für die 2. Bundesliga qualifizieren. Allerdings weiß man nicht genau, wie es mit dem Online Contest (OLC) weitergeht. Hier ist Freudenstadt seit Jahren in der Bundesliga und 2. Segelflugbundesliga mit dabei. OLC-Gründer Reiner Rose hört altersbedingt auf und bis jetzt ist kein Nachfolger zur Betreuung der OLC-Plattform gefunden worden. Es wäre schade, wenn sein Lebenswerk, das den Streckensegelflug weltweit revolutionierte, nicht mehr weitergeführt werden würde.