Fliegergruppe Freudenstadt: Nachwuchspilot Marven Gründler soll in große Fußstapfen treten

Nachwuchspilot Marven Gründler soll in große Fußstapfen treten

1 Marven Gründler (links) begeistert sich schon seit vielen Jahren für das Fliegen. Foto: Lothar Schwark

Marven Gründler gehört zur jungen Generation in der Freudenstädter Fliegergruppe. Im Verein setzt man große Hoffnung in den Piloten.









Seit 1929 besteht der Verein Fliegergruppe Freudenstadt. Flugbetrieb gibt es in Musbach seit 1957. Mittlerweile hat der Verein circa 80 Mitglieder. Wer glaubt, dass nur Rentner fliegen, liegt falsch. Denn in der Fliegergruppe ist derzeit ein echter Generationenwechsel angesagt. Rund 20 Jugendliche sind mittlerweile fleißig dabei. Und das auch erfolgreich. Während die FG Freudenstadt nach einem Jahr Segeflugbundesliga abgestiegen ist, belegte der Nachwuchs in der U25-Wertung den dritten Schlussrang.