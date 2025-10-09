Fliegergruppe Freudenstadt: Mit 16 Jahren als Copilot nach Marrakesch

Das gibt es wahrscheinlich selten, dass ein 16-Jähriger als Gastpilot mit dem Ultraleichtflugzeug nach Marokko unterwegs ist. Der Freudenstädter Oskar Haug hat genau das erlebt.
Unlängst kehrte der 16-jährige Oskar Haug von der Fliegergruppe Freudenstadt von einem fliegerischen Abenteuer zurück. Von der befreundeten Sportfliegergruppe Crailsheim, die schon Fluglager in Musbach veranstaltete, wurde Haug von deren Vorsitzenden Tino Früh zum Mitflug im Ultraleichtflugzeug FK 14 Polaris B2 nach Marokko eingeladen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Fliegergruppe Freudenstadt hervor.