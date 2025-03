Die Fliegergruppe Freudenstadt hat bei ihrer Hauptversammlung auf das vergangenen Jahr zurückgeblickt. Die Vereinsmitglieder waren dabei nicht nur viel in ihren Segelfliegern unterwegs, sondern beteiligten sich auch an vielen Veranstaltungen.

Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Fliegergruppe Freudenstadt im Landhotel Linde Lombach. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Vorsitzender Axel Reich freute sich über die hohe Anwesenheitsquote der Mitglieder. Als Ehrengast wurde der Vizepräsident und Schatzmeister vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband Horst Ehni begrüßt, der mehrere langjährige Fluglehrer ehrte.

Der stellvertretende Vorsitzende Karl Pfau sagte, 2024 sei sehr viel bewegt und geleistet worden, nicht nur an Gebäuden, Flugzeugen und Veranstaltungen. Auch konnten laut Pfau wieder zahlreiche neue Mitglieder begrüßt werden.

Arbeiten selbst erledigt

Der Schulungsdoppelsitzer ASK-13 war im Frühjahr des vergangenen Jahres wieder flugklar, nachdem der Rumpf neu mit Oratex Gewebe bespannt worden war. Weiter wurde von den Mitgliedern die Kantine renoviert und die Gästeduschen neu gefliest. Der Verein beteiligte sich an mehreren Musbacher Veranstaltungen und dem Freudenstädter Sommernachtsfest.

Das Fly In zum 95. Jubiläum der Fliegergruppe war gut besucht. Im Oktober und November wurde eine Photovoltaik-Anlage auf das Werkstattdach montiert. Die gesamte Außenmontage und die dazugehörigen Elektroarbeiten wurden von fachkundigen Vereinsmitgliedern geleistet.

In diesem Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Das größte Ereignis wird vom 25. Juli bis zum 3. August die Junioren Segelflug- DM in Musbach sein, bei der 75 Starter erwartet werden. Beim Musbacher Maifest am 1. Mai ist der Verein mit einem Verpflegungsstand dabei. An diesem Tag findet kein Flugbetrieb in Musbach statt, um der Wanderschar eine freie Bahn zu ermöglichen.

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Grüntal-Musbach findet im September wieder die Veranstaltung „Kirche fliegt“ statt.

18 Nachwuchs-Piloten

Um das Werkstattteam weiter zu ergänzen werden Martin Pollex, Jakob Schick und Marven Gründler in diesem Jahr einen Zellenwartlehrgang besuchen. Aktuell besteht die Jugendgruppe aus 18 Mitgliedern, davon acht Flugschüler, wie Jugendleiter Patric Schuler berichtete.

Die Streckenflugsaison im vergangenen Jahr war laut Leistungsflugreferent Frank Popp wegen des Wetters gefühlt eher eine magere Saison. Oft gab es an den Wochenenden nur kleine Wetterfenster, die für Streckenflüge nutzbar waren. Von den Mitgliedern der Fliegergruppe Freudenstadt wurden weltweit bei 137 Flügen 39 595 Kilometer erflogen.

Ultraleichtausbildungsleiterin Esther Schmalz vermeldete mit Jakob Schick und Patric Schuler zwei neue Lizenzinhaber. Im Bereich Segelflug erwarben Patric Schuler, Siheng Yang und Marc Haizmann den Flugschein. Ermöglicht wurde das durch die ehrenamtlichen Fluglehrer im Verein.

So freute sich Vizepräsident Ehni, den Fluglehrern Michael Buchthal, Christof Geißler, Axel Reich, Christoph Gründler, Esther Schmalz und Wolfgang Schmalz die goldene, sowie Martin Haug die silberne Fluglehrerehrennadel überreichen zu können. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Dieter Hehl mit einer Urkunde geehrt.