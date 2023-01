1 In Freiburg wurde eine Fliegerbombe entdeckt, die am Samstag entschärft werden soll. Foto: dpa/Silas Stein

Nachdem in Freiburg eine Fliegerbombe entdeckt worden war, soll diese am Samstagvormittag entschärft werden. Am Morgen hat die Evakuierung begonnen.















In Freiburg hat die Polizei wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit der Evakuierung von etwa 4000 Menschen im Westen der Stadt begonnen. Die Polizei forderte die Menschen am Morgen mit Lautsprecherdurchsagen auf, ihre Wohnungen und Arbeitsplätze zu verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Entschärfung der Fliegerbombe ist für 11.00 Uhr geplant. Seit 7.00 Uhr hat für die betroffenen Menschen in einer Halle der Messe eine Betreuungsstelle geöffnet. Auch mehrere Einrichtungen der Uniklinik sind von der Evakuierung betroffen. Rund 150 Patientinnen und Patienten wurden nach Angaben eines Sprechers vom Freitag in andere Teile des Klinikums verlegt.

Die 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten an der Lehener Straße direkt am Universitätsklinikum gefunden worden.