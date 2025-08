Flieger ohne Flügel: Was macht dieses Wrack auf dem Lahrer Flugplatz?

Dass der Lahrer Flugplatz einst eine bedeutende Rolle im Flugverkehr spielte, wird beim Betreten des Geländes schnell deutlich. Schon beim Überqueren des riesigen Rollfelds spürt man die Größe und Geschichte des Areals – fast ehrfürchtig blickt man auf die weite Fläche. „Das kann ich verstehen. Bei mir schlägt da leider schon die Betriebsblindheit durch“, sagt Wolfgang Pieles, Betriebsleiter des Airport Lahr, während der etwas mitgenommene Opel Corsa des Flugbetriebs wild über das Gelände ruckelt. Pieles greift zum Funkgerät und fordert die Freigabe vom Tower, um das Flugfeld zu überqueren – sicherheitshalber, wie er betont: „Man weiß nie, ob nicht gerade jemand landen will.“ Im Tower weiß man das natürlich genau.

„Genehmigung erteilt“, heißt es knapp über Funk. Der Corsa erreicht sein Ziel im Norden des Flughafengeländes. Dort ist es – das Objekt der Begierde. Wie gestrandet liegt ein Flugzeug im letzten Winkel des Areals, überwuchert von dornigem Gestrüpp, festgezurrt mit Gurten, als wäre es ein Patient, fixiert auf dem Krankenbett.

Eine Maschine, die nie fliegen sollte?

Der Patient trägt hinten die Aufschrift „N-250“. Doch etwas fehlt: Die Flügel. Es sieht aus, als seien sie abgeschnitten worden. „Dieses Flugzeug hatte nie Flügel“, erklärt Pieles. Viel mehr könne er dazu nicht sagen, ergänzt er. Die Maschine liege schon seit den 1990er-Jahren hier. Pieles vermutet, dass es sich um ein Messeflugzeug handelt, es also nie dazu bestimmt gewesen war, in die Luft zu steigen.

Sieht es innen aus wie in einem echten Flugzeug? Das wisse er nicht, sagt Pieles. Das Betreten erlaubt der Flughafenchef aber nicht – ihm fehlten dafür die nötigen Befugnisse, erklärt er. Hat es denn schon Fälle gegeben, in denen sich Unbefugte Zutritt verschaffen wollten? Immerhin sind solche „Lost Places“ Anziehungspunkte für viele Menschen. „Nein“, sagt Pieles. „Ich kann aber jedem nur raten, das zu lassen. Wir haben Kameras und das Flugzeug gehört zum Gelände.“ Das unerlaubte Betreten könne mit Strafen ab 50 000 Euro geahndet werden, sagt Pieles.

Der langjährige Lahrer Oberbürgermeister Wolfgang Müller weiß mehr – obwohl das Flugzeug im Dezember 1997, als er zum ersten Mal zum OB gewählt wurde, bereits auf dem Flugplatz stand. Laut Müller handelt es sich um einen Prototypen des indonesischen Propellerflugzeugs „ITPN N-250“. Müller erinnert sich außerdem an eine indonesische Delegation, die damals in Lahr gewesen sei. Auf eine Anfrage unserer Redaktion teilt die Stadt Lahr mit, dass es „ein Investoreninteresse eines indonesischen Flugzeugherstellers zum Aufbau einer Produktion in Lahr gegeben hat“.

Asiatische Finanzkrise kam bei den ehrgeizigen Plänen dazwischen

Das Flugzeug „ITPN N-250“ galt als persönliches Prestigeprojekt von Bacharuddin Jusuf Habibie, dem damaligen Vizepräsidenten Indonesiens. Habibie war mit Deutschland bestens vertraut. Als junger Mann hatte er in Aachen Luft- und Raumfahrttechnik studiert.

Was verfolgte er in Lahr? Vermutlich hoffte er, dort die Infrastruktur für den Aufbau einer indonesischen Flugzeugproduktion zu finden – zumal der frühere Militärflughafen nach dem Abzug der Kanadier 1994 kaum noch genutzt wurde. Habibie nutzte seine Kontakte hierzulande und gründete mit erheblichen Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg im Jahr 1997 ein Joint Venture zum Verkauf des Flugzeugs – aber aus der Ansiedlung in Lahr wurde nichts. Wie die Berliner Tageszeitung im März 1998 schrieb, war nie eine Bestellung aus Europa eingegangen.

Dann kam die asiatische Finanzkrise und der Internationale Währungsfonds zwang Indonesien zu harten Sparmaßnahmen – die weitere Entwicklung des Flugzeugs wurde eingestellt. Habibie wurde 1998 kurzzeitig Staatspräsident. Über sich selbst sagte er einmal: „Ich wollte nie Politiker werden. Mein ganzes Leben lang wollte ich Flugzeuge bauen.“

Der Traum von einer staatlichen Flugzeugproduktion blieb ihm jedoch verwehrt. Vom Modell IPTN N-250 wurden lediglich zwei Maschinen gebaut, ergänzt durch vier Prototypen. Als Habibie 2019 starb, kondolierte der damalige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Worten: „Präsident Habibie war Deutschland, seiner Kultur und Tradition so eng verbunden, dass es für ihn wie eine zweite Heimat war.“

Foto: Stadt Lahr

Was blieb, war der liegengelassene Prototyp auf dem Lahrer Flughafen. Als 2013 die Betreibergesellschaft Black Forest Airport Lahr GmbH Insolvenz anmeldete, übernahm die Stadt Lahr den Flugplatz mitsamt Inventar. Das Flugzeug nutzte die Feuerwehr Lahr zu umfangreichen Brandübungen – „zuletzt intensiv im Jahr 2019 im Rahmen einer Ausbildung“, teilt die Stadt auf Anfrage der Redaktion mit.

Die Behandlung durch die Feuerwehr hat dem Aussehen des Wracks nicht gut getan. Für weitere Übungen müsste das Flugzeug auf das Rollfeld bewegt werden, das sei aber mittleweile aufgrund der Standschäden kaum noch möglich, teilt die Verwaltung mit.

So liegt die ITPN N-250 heute vergessen in einer Ecke des Flughafens. Verwendung für die Maschine hat offensichtlich niemand mehr. Immerhin: Platz genug gibt es auf dem weitläufigen Gelände allemal. „Wirklich ein Lost Place“, sagt Pieles und dreht sich dann um, um in sein Auto zu steigen. Das Flugzeug bleibt zurück – wahrscheinlich für immer.

Und die Bunker?

Es gibt noch mehr Altlasten auf dem Lahrer Flugplatz: Die zwölf Flugzeugbunker sollen bis 2030 abgerissen werden. Dabei handelt es sich um sogenannte „Hardened Aircraft Shelters“, die laut dem Meißenheimer Historiker Werner Schönleber auch heute noch Schutz vor konventionellen oder improvisierten Angriffen bieten. Ob angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage von einem Rückbau abgesehen werden könnte, bleibt bislang offen, hatte eine Rechereche unserer Redaktion im Juni dieses Jahres ergeben. Ein Sprecher der Bundeswehr hielt sich hierzu bedeckt.