Flieger der Air Force: Diese Flugzeuge sind über Rangendingen unterwegs

4 Eine C-130 wie diese flog Ende Januar über Rangendingen – und weiter nach Irland. Foto: Pixabay

Durch Rangendingen rollt einiges an Verkehr – doch wie sieht es eigentlich im Luftraum über der Gemeinde aus? Wie eine Recherche zeigt, sind dort insbesondere große Maschinen unterwegs – die teils weite Strecken zurücklegen.









Link kopiert



„Was fliegt denn da“ ist eine Frage, die man sich spätestens dann stellt, wenn man einen lauten Überschall-Knall hört – oder am Himmel lange Kondensstreifen entdeckt. Auch direkt über Rangendingen fliegen täglich Flugzeuge. Auch wenn es vergleichsweise wenig sind – denn die Gemeinde liegt in keiner Flugschneise zum Stuttgarter Flughafen oder auf einer stärker beflogenen Route – gibt es dennoch interessante Überflüge: Der Schwarzwälder Bote hat mit einer spezialisierten Webseite in den vergangenen Wochen den Flugverkehr überwacht und sich die spannendsten Beispiele herausgesucht.