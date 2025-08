1 Georgios Raptis eröffnet am Samstag in der Niederen Straße in Villingen die Bar Namos. Foto: Marc Eich In der Niederen Straße in Villingen gibt es einen fliegenden Wechsel in der Gastro – dort eröffnet am Samstag die Bar Namos. Der Betreiber erklärt sein neues Konzept.







Link kopiert



Ein bisschen unwirklich ist es für Georgios Raptis noch in seiner neuen Bar. Am Abend zuvor war er hier als Gast – am Freitag steht er im Lokal hinter der Theke, um erste Vorbereitungen für die Neueröffnung von „Namos“ zu treffen. Schon am Samstag geht’s hier nahtlos weiter.