Fliegen mit Solarstrom: Wie Klaus Wolter aus Rosenfeld elektrisch fliegt

Der Isinger hat ein Ultraleichtflugzeug von 1989 in monatelanger Arbeit zum Elektroflieger umgebaut. Ein Besuch.
Die Ladung mit Solarstrom dauert drei Stunden. Klaus Wolter steht an diesem Frühlingsvormittag in der Einfahrt seines Hauses in Isingen. Hinter ihm: ein Moskito 1b. Die rot-weiße Lackierung des Ultraleichtflugzeugs (UL) glänzt in der Sonne. Der Isinger hat die Maschine zum Elektroflugzeug umgebaut. Alles in Eigenregie. Denn Wolter ist ein Tüftler, ein Autodidakt. „Ich musste mir alles selbst erarbeiten. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gründlich“, sagt er. Wolter zählt zur ersten Generation der Ultraleichtflieger in Deutschland.