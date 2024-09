Fliegen in Nagold: Vater und Sohn geben Begeisterung weiter

Erlebnisbericht Segelkunstflug in Nagold Kopfüber in die Schwerelosigkeit

Wie fühlt es sich an, in einem Flieger zu sitzen, der sich mitten in der Luft dreht, wendet, stürzt und steigt? Unser Volontär fand es beim Flugsportverein Nagold selbst heraus. Ein Erfahrungsbericht über Adrenalin und Übelkeit.