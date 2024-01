Flexibles Arbeiten: Wirtschaftsministerin spricht sich gegen Homeoffice-Anspruch aus

1 Der Rechtsanspruch würde laut Nicole Hoffmeister-Kraut in vielen Branchen ins Leere laufen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sieht im Rechtsanspruch auf Homeoffice keine Lösung für den Fachkräftemangel. Vielmehr würde das Unternehmen nur weiter einschränken.









Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) lehnt einen Rechtsanspruch auf Homeoffice ab. Dies löse die Fachkräfteproblematik nicht, sondern schreibe Unternehmerinnen und Unternehmern nur weiter vor, was sie zu tun hätten und schränke sie dadurch in ihrer unternehmerischen Freiheit ein, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Stuttgart. „In den Branchen, in den der Fach- und Arbeitskräftebedarf am größten ist, etwa in Pflegeberufen, ebenso im Handel oder vielen handwerklichen und technischen Berufen, läuft ein Anspruch auf Homeoffice ins Leere.“