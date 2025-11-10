Fleischkonsum und Tradition: Das mit der Gänsezeit ist ganz anders

Gans oder gar nicht: «Es ist wieder so weit», verkünden derzeit viele Lokale - und preisen ihre Gänsebraten-Aktionen an. Wie steht es eigentlich tatsächlich um die deutsche Tradition des Gänseessens?
Berlin - Restauranttafeln, Speisekarten und Instagram-Profile von Lokalen in ganz Deutschland - von Sylt bis zum Allgäu, von Aachen bis Görlitz - verkünden es derzeit wieder: "Es ist Gänsezeit." Auch in Supermärkten und Discountern liegt das fette Geflügel prominent aus. Denn: Zum Martinstag (11. November) hat man angeblich Gans zu essen, in der Adventszeit und an den Weihnachtsfeiertagen ohnehin. Doch wie populär ist der Gänsebraten wirklich?