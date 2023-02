1 Mit ihren Schwarzwälder Schinken-Spezialitäten ist die Genussmanufaktur Wein in Musbach Marktführer in Deutschland. Foto: H. Wein GmbH & Co. KG

Mit dem Zusammenschluss der mittelständisch geprägten Schinken-Produzenten, der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH und der Hermann Wein Gruppe, setzt sich der Konsolidierungstrend in der Fleischbranche fort.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Während sich Original Radeberger Premium- Lachsschinken insbesondere in Ostdeutschland hoher Beliebtheit erfreut, ist die Hermann Wein Gruppe mit ihrem Schwarzwälder Schinken Marktführer in Deutschland, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen.

Mit dem Zusammenschluss stellen sich die beiden Schinken-Spezialisten nachhaltig und zukunftsfähig auf. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben und die Beteiligung nach Abschluss der kartellrechtlichen Prüfung in Kraft treten, heißt es weiter.

Wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Zukunft

Der Zusammenschluss der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH und der Hermann Wein Gruppe sei ein wichtiger Schritt, um erfolgreich weiter am Markt bestehen zu können, erklären beide. Mit Rieker Investment, einem Schweizer „Family Office“, welches im Jahr 2022 bereits bei der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH mehrheitlich eingestiegen ist und sich auch dieses Mal an der Transaktion beteiligt, hätten die Schinken-Marktführer einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite.

Gestiegene Kosten belasten Schinken-Produzenten

Die Herausforderungen und der Konsolidierungsdruck in der Fleisch- und Wurstbranche seien in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, teilen die Unternehmen mit. Produzenten befänden sich in einer „Sandwich-Position“ zwischen Lieferanten und Handelsketten. Infolge der weltweiten Multi-Krisen seien die Kostenblöcke in die Höhe geschnellt. Neben den gestiegenen Personalkosten belasteten auch die hohen Preise für Rohstoffe, Energie, Verpackungen und Logistik die Hersteller stark.

Synergien nutzen und Effizienz steigern

„Nur durch eine Zusammenlegung von Ressourcen, Wissen und Einkaufsvolumen können mittelständische Schinken- und Wurst-Produzenten ihre Synergien nutzen und die Effizienz steigern, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Wir legen daher nun unseren Fokus auf eine Optimierung der Produktionsprozesse und den kompletten Einkauf“, erklärt Felix Alber, Geschäftsführer der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH, die künftige Strategie der Gruppe. Andreas Hofer, Enkel des Musbacher Firmengründers, blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns über die Aufnahme in die Rieker Investment Familie, weil sich für uns dadurch neue Entwicklungsmöglichkeiten ergeben und wir langfristig solide aufgestellt sind.“

Die Unternehmen

In der Genussmanufaktur Wein

in Musbach werden seit 1966 Schinken-Spezialitäten hergestellt. Schwarzwälder Schinken, luftgetrocknete Schinken, Bauchspeck und Schinkenwürfel gehören zum Sortiment. Im Bereich Schwarzwälder Schinken ist die Hermann Wein GmbH & Co. KG mit jährlich drei Millionen Schinken deutscher Marktführer. Am Standort in Musbach arbeiten rund 330 Mitarbeiter. Andreas Hofer bleibt der Hermann Wein GmbH & Co. KG als geschäftsführender Gesellschafter erhalten.

Die Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH

hat sich seit 1990 zum deutschen Marktführer im Bereich Premium-Lachsschinken entwickelt. Die „Original Radeberger“-Produkte, zu denen Lachsschinken, Wiener und Knacker gehören, sind in allen großen Handelsketten gelistet. Von den rund 350 Mitarbeitern arbeiten etwa 200 im Produktionsbetrieb in Radeberg und 150 in den 18 ostsächsischen Fachfleischerei-Filialen.

Rieker Investment

ist seit 2022 an der Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Gruppe beteiligt und hat nun auch in die Hermann Wein Gruppe investiert. Das Schweizer Family Office steht für langfristige und branchenoffene Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen.