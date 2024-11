1 Bürgermeister Finis beim Fassanstich im Juli. Foto: Priestersbach

Finanziell wurde beim Mötzinger Fleckenfest fast eine Punktlandung erreicht. IM Gemeinderat ging es um die Abrechnung.









Link kopiert



Nach dem großen Erfolg der mit vierjährigem Abstand in den Jahren 2000 bis 2016 veranstalteten Fleckenfeste, fand in 2024 erneut ein solch gemeinsames und großes Fest in Mötzingen statt.