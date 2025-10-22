Flaute im Maschinenbau: Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf

Die Beschäftigen des Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzerns Trumpf gehen in diesem Jahr leer aus. Warum fällt der Bonus weg?

Die Flaute im Maschinenbau schlägt sich für die Mitarbeiter des Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzerns Trumpf empfindlich auf dem Gehaltszettel nieder. Nachdem es vor zwei Jahren nach einem Rekordumsatz von 5,4 Milliarden Euro einen Bonus von 3750 Euro für die tariflich Beschäftigten gegeben hatte und vor einem Jahr immerhin noch 1810 Euro, fällt in diesem Jahr die Mitarbeiterbeteiligung gänzlich flach.

Trumpf erzielt nicht genug Überschuss Bei einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 meldete Trumpf am Mittwoch einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 59 Millionen Euro (Vorjahr: 501 Millionen) – zu wenig, um die Schwelle für eine Bonuszahlung zu überspringen.

Personalvorstand Oliver Maassen hat in diesem Jahr keine gute Nachricht für die Trumpf-Belegschaft. Foto: Trumpf

Bonus macht Hälfte des Gehalts von Geschäftsführern bei Trumpf aus

Die Gewinnbeteiligung folgt bei Trumpf einer festen Berechnungslogik, die in einer Betriebsvereinbarung niedergelegt ist. Dabei werden vom Ebit die Kosten des eingesetzten Eigen- und Fremdkapitals abgezogen. Nur wenn das Ergebnis dann noch positiv ist, das Unternehmen also einen positiven Wertbeitrag erzielt hat, kommt es zur Auszahlung einer Prämie.

Unsere Empfehlung für Sie Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen.

Von der aktuellen Nullrunde sind die Trumpf-Mitarbeiter in unterschiedlichem Maß betroffen. Bei den außertariflich beschäftigten Führungskräften wird die Zielerreichung zwar nach derselben Grundlogik berechnet wie bei den nach Tarif bezahlten Mitarbeitern. Aber im Verhältnis zum garantierten Einkommen spielt der Bonus eine deutlich größere Rolle. Bei Kräften der dritten Managementebene macht er ein Viertel des möglichen Gehalts aus, bei Geschäftsführern sogar die Hälfte.