Wo die Schnorchel-Huaschter auftreten, herrscht Stimmung.

Offiziell geplant und veranstaltet war nichts, inoffiziell aber wohl schon. Jedenfalls zogen am Samstagmittag pünktlich ab 15 Uhr vier hochgeschätzte Hechinger Fasnetkapellen durch die Stadt. Es sah doch schwer so aus, als ob man sich in einer Art Flash-Mob verabredet hatte. Und diese coronakonforme Fasnet hatte auch ihren Reiz.















Hechingen - Auch wenn die Rahmenbedingungen eher nicht den Frohsinn unterstützen, die Sonne lachte jedenfalls herzhaft am Freitag über die Schnorchel-Huaschter, Hudelgai-Bätscher, Original Hechinger Lumpenmusik und die Gugguba, die die Fasnet an diesem Samstag auf schöne Weise ehrten. Johannesbrücke, Schloßplatz, Rathaus und Obertorplatz waren die Stellen, die sie untereinander aufgeteilt hatte und abwechselnd bespielten. Dabei waren die Johannesbrücke mit ihrer Eisdiele und ihrem Quartierscharme ein Hotspot, der Obertorplatz als beliebte Sonnenterrasse der Stadt der andere.

Und natürlich hatte sich unter den eingefleischten Hechinger Narren herumgesprochen, was an diesem Samstagmittag in der Stadt geplant war. So saßen dann Zollerhexen in vollem Ornat vor den Cafes im Freien und schlürften ihren Aperol Spritz in der Sonne, und auch andere Maskengruppen standen zusammen, unterhielten sich, genossen den schönen Tag. Fasnet ist eben nicht nur Remmidemmi, sondern auch eine gemeinschaftsstiftende Institution, die in schwierigen Zeiten wie diesen in ihrer Bedeutung sicher nicht zu unterschätzen ist.