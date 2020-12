Flaschenpost Cuxhavener Wattführer findet Nachricht von Alpirsbacherin

Was er auf langen Wanderungen sonst so sehe seien eher Muscheln, Wattwürmchen oder, an guten Tagen, Bernstein. Faustgroße Stücke habe er da schon entdeckt. "Das Wattenmeer ist eine recht junge Formation", beginnt er zu erklären, wie Bernstein in die Nordsee kommt. "Nur 8000 bis 10 000 Jahre alt." Entstanden sei es durch das Abschmelzen von Gletschern nach der jüngsten Eiszeit. "Damals konnte man quasi zu Fuß nach England gehen", scherzt er. Der seltene Bernstein sei in den Gletschern eingeschlossen gewesen und dann ins Wattenmeer gespült worden, wo man die fossilen Harzstücke noch heute finden könne.

Bernstein und eine Privatwanderung für die kleine Amy

"Auf der längsten Wanderung, die ich führe, lege ich mit den Gästen 14 Kilometer zurück", sagt Bronk. "Sie führt zu Seehundbänken. Natürlich müssen wir Abstand halten, um die Tiere nicht zu stören, aber man kann sie auch aus der Ferne gut sehen." Und dort finde man auch viele Bernsteine, mitunter sehr schöne Exemplare.

So eine weite Wanderung könne man mit einer Fünfjährigen natürlich nicht machen, aber Bronk hat sich für die Verfasserin der Flaschenpost trotzdem etwas überlegt, denn "das ist ja auch ganz süß von der Lütten", wie man "die Kleine" auf Plattdeutsch nenne. Wenn sie mit ihrer Familie wieder einmal an der Nordsee im Urlaub ist, erwartet sie ein Ausflug ins Watt. "Wir" – Bronk und seine Lebensgefährtin, die ebenfalls Wattführerin ist – "würden Amy gern auf eine ganz spezielle Wattführung einladen, natürlich mit Eltern, Geschwistern und ein paar Freunden, hier bei uns, um ihr die Wunderwelt Watt zu zeigen", sagt Bronk. "Hier kann man Muscheln laufen sehen, oder Strandkrabben, die aber nicht vorwärts laufen und noch so viel mehr. Aber vor allem möchten wir Amy die fantastische Weite bis zur Grenze zeigen, wo der Himmel das Meer am Horizont küsst."

Auch die Abende seien an der Nordsee im Sommer etwas Besonderes. "Wir haben hier etwa sechs Wochen im Sommer sogegannte weiße Nächte", erklärt er. "Da wird es die ganze Nacht nicht wirklich dunkel und die Abende sind sehr lang", beschreibt er ein weiteres Naturschauspiel, das die Nordsee auszeichnet.

Bis Amy wieder zu Besuch kommen kann, hat Bronk ein kleines Geschenk für sie, das ihr die Wartezeit bis zum nächsten Nordseeurlaub verkürzen soll: "Gern würden wir ihr auch einen kleinen Bernstein schicken, den ich im Watt vor einer Seehundbank gefunden habe."

Da gibt es nur ein kleines Problem: "Das Mädchen hat nur Alpirsbach als Wohnort angegeben", sagt Bronk. "Keine Adresse." Deswegen weiß er nun nicht, wohin er die Antwort auf die Flaschenpost senden soll. "Ich würde mich freuen, wenn Amy sich melden würde."

Bronks Lebenspartnerin kommt ursprünlich aus Freiburg, also ebenfalls aus dem Schwarzwald. Ganz anders er, ein "Hamburger Jung durch und durch", wie er meint. "Gewissermaßen bin ich also durch meine Partnerin mit dem Schwarzwald verbunden. Und jetzt schafft die Flaschenpost abermals eine Verbindung zwischen Nordsee und Schwarzwald." Ein lustiger Zufall, da ihm aufgefallen sei, dass die Nordsee bei den Süddeutschen ohnehin immer beliebter werde. "Ich habe schon ganze Schulklassen durch den Schlick geführt", sagt er. Die Verbindung über die Bundesländer hinweg freue ihn sehr.