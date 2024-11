Vielfältige Aktionen um die Weihnachtszeit sind ab 27. November in Ettenheim geboten: Den Anfang macht der Altdorfer Weihnachtsmarkt am Mittwoch. Am Freitag lädt die Stadt dann zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts in den Prinzengarten ein.

Die Barockstadt zeigt sich am Freitag, 29. November, im stimmungsvollen Lichterglanz. Im vorweihnachtlichen Flair des Ettenheimer Weihnachtsmarktes können die Besucher bummeln und Geschenke für sich und andere einkaufen.

Der Besuch des Nikolauses, Leckereien, Glühwein, traditionelle Handwerkskunst, handgemachter Schmuck, Weihnachtsfloristik und Christbaumschmuck sowie die Fachwerkkulisse werden die Besucher wieder einmal mehr verzaubern, verspricht die Stadt. Wie Jens Przibilla, der wie jedes Jahr für das Unternehmen Ettenheim den Weihnachtsmarkt organisiert, mitteilt, sind es wieder um die 100 Vereine, Hobbykünstler und Händler, die am Ettenheimer Weihnachtsmarkt teilnehmen.

Auch die Ladengeschäfte sind bis in die Abendstunden geöffnet. Der Weihnachtsmarkt startet um 16 Uhr, eröffnet wird er am Freitagabend um 17 Uhr durch Bürgermeister Bruno Metz. Erstmals findet die Eröffnung im Prinzengarten statt, wo wieder das große Knusperhaus steht. Eine Bläsergruppe des MV Altdorf umrahmt die Eröffnung des Marktes musikalisch. Der Nikolaus bringt außerdem jedem Kind eine kleine Überraschung mit.

Es gibt eine Überraschung

In diesem Jahr bereichert eine weitere Aktion den Weihnachtsmarkt: Das Unternehmen Ettenheim hat sich gemeinsam mit dem Freundeskreis Prinzengarten eine Überraschung für die kleinen Besucher ausgedacht. Im Rahmen einer Nikolausaktion werden beim Einkauf in den Geschäften der Ettenheimer Innenstadt Gutscheine an Familien ausgegeben. Diese Gutscheine berechtigen Kinder, ein gefülltes Nikolaussäckchen beim Weihnachtsmarkt von 16 bis 22 Uhr im Prinzengarten abzuholen.

In diesem Jahr besteht die Möglichkeit, den Adventskranz von Pfarrer Martin Kalt im Prinzengarten segnen zu lassen.

Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, 27. November, findet der 18. Altdorfer Weihnachtszauber vor der Münchgrundhalle in Altdorf statt. Zahlreiche Kunsthandwerker und Hobbykünstler – von Ettenheim bis Freiburg – präsentieren sich auf dem geschmückten Schulhof der Grundschule Altdorf. Hier ist alles „handgemacht“ mit ganz viel Liebe geschaffen, erklärt die Stadt.

Altdorf macht den Anfang des Märkte-Reigens

Bei Leckereien, Kinderpunsch und Glühwein sowie “heißem Nikolausi“ kann man den Abend genießen. Beim Rahmenprogramm mit dabei sind die Tänzerinnen der Dancing Company, eine Tanzgruppe der Turngemeinde Altdorf, der Kindergarten St. Nikolaus Altdorf, eine Musikgruppe des MV Altdorf und eine junge Sängerin begleitet von einer Flötengruppe. Auch der Nikolaus darf natürlich nicht fehlen, der für jedes Kind eine Überraschung dabei hat.

Am Samstag, 30. November, ab 18 Uhr lädt die Narrenzunft Wilde Christen in Wallburg zum Adventsopening bei der Festhalle ein. Bei Glühwein und Punsch sowie einem kleinen Adventsmarkt können die Besucher gemeinsam in den Advent starten.

Am Freitag, 6. Dezember, lädt in Ettenheimweiler das Weingut Jäger zu einem kleinen Adventsmarkt im Innenhof des Weinguts ein. Von 16 bis 22 Uhr heißt es mit allen Sinnen die Adventszeit zu genießen- im Hof und in der Scheune. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch der Nikolaus stattet dem Markt einen Besuch ab.

Immer samstags im Dezember, ab dem 7. Dezember, findet von 17 bis 22 Uhr im Prinzengarten außerdem eine Glüh-Gin-Session von Amici Events statt. Die Besucher erwartet Lounge-Musik, leckeres Essen wie Burger, Pizzas und Crêpe sowie und eine entspannte stimmungsvolle Atmosphäre.

Der Weihnachtsmarkt in Münchweier öffnet traditionell am zweiten Adventwochenende, 7. und 8. Dezember, samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 13 Uhr. Rund um den Kirchberg finden sich kleine Stände mit netten Advents- und Weihnachtsartikeln, Gebasteltem und Kunsthandwerklichem und der Möglichkeit zum geselligen Treffen.

Auch die Weingüter Bieselin und Weber bieten in der Adventszeit wieder verschiedene Events an.

Zum zweiten Mal findet unter dem Motto „Winter in Landelinsgarten“ am Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 18 Uhr im Klostergarten in Ettenheimmünster ein Weihnachtsmarkt statt. Die Besucher erwartet neben Weihnachtsvorfreude, heißem Glühwein und Punsch auch Leckeres zum Essen und schöne Stände mit Selbstgemachtem.

Besondere Führungen

Im Advent lädt die Stadt Ettenheim jeweils donnerstags, am 5. Dezember und 12. Dezember, zur Nachtwächterführung ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr vor dem Rathaus beim Bärenbrunnen. Zwischendurch gibt es an der alten Stadtmauer zur Stärkung Glühwein oder Kinderpunsch und Zopf. Gutes Schuhwerk wird für den winterlichen Stadtrundgang empfohlen. Die Führung kostet inklusive Verzehr 14 Euro pro Person. Kinder bis 15 Jahren bezahlen sechs Euro. Karten gibt es im Bürgerbüro. Eine Anmeldung unter Telefon 07822/43 22 10 oder per E-Mail an info@ettenheim.de ist erforderlich. Die Plätze sind begrenzt. Unabhängig von den Donnerstagsführungen können für Weihnachts- oder Familienfeiern über die Tourist-Info unter Telefon 07822/43 22 20 individuelle Stadtführungen gebucht werden.