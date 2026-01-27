Flächennutzungsplan Calw: Wo gibt es noch Platz für Baugebiete?

Calw erarbeitet momentan einen neuen Flächennutzungsplan. Trotz Einschränkungen aus dem Naturschutz stehen künftig wohl mehr Bauflächen zur Verfügung als bis bisher.
Der bisherige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 2002. Er wurde zwar mehrfach überarbeitet, zuletzt 2021. Doch seit mehr als einem Jahr arbeitet die Stadt daran, diesen Plan für die Jahre bis 2040 grundsätzlich neu aufzustellen. Das liegt auch daran, dass das der Regionalverband Nordschwarzwald gleiches mit dem Regionalplan vorhat. Der wiederum ist Grundlage für den Flächennutzungsplan. Und der ist die Basis für künftige Bebauungspläne.