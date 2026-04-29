Flächenmanager soll es richten: So will Lahr seine Leerstände mit Leben füllen

Der Gemeinderat will, dass die Stadt sich für ein Förderprogramm bewirbt. Demnach würde das Land einen Spezialisten für Leerstandsmanagement bezahlen.

Im Gemeinderat ging es gleich mehrfach um die Entwicklung der Innenstadt – etwa bei einem (letztlich vertagten) Antrag der AfD-Fraktion, den Rathausplatz zur dauerhaften Parkfläche zu machen. Darüber hinaus stellte die Verwaltung ihre Pläne zur Stärkung des Zentrums vor, zum Beispiel das aktuell laufende Sanierungsgebiet Innenstadt-Marktstraße oder den Ausbau des Videoschutzes im öffentlichen Raum.

Damit war es noch nicht getan, denn die Ratskollegen berieten auch über einen weiteren Verwaltungsvorschlag, von dem die Innenstadt profitieren soll. Dabei geht es um einen Flächenmanager, dem man im Rathaus zutraut, Leerstände wieder mit Leben zu füllen. Das Charmante aus Sicht der Verwaltung ist dabei, dass dieser Mann oder diese Frau nur zu einem geringen Teil aus dem Stadtsäckel bezahlt werde müsste.

Entsprechend wollte sich die Verwaltung das grüne Licht vom Rat holen, an der Ausschreibung des Landes für das Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ teilzunehmen und einen Förderantrag für einen Flächenmanager für die Innenstadt zu stellen. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und soll 240.000 Euro kosten, von denen die Stadt 40 Prozent tragen müsste, also 96.000 Euro über drei Jahre oder 32.000 Euro pro Jahr. Den Löwenanteil würde „Stuttgart“ übernehmen.

Eine scharfe Debatte darüber gab es nicht im Gremium – die Mehrheit wollte sich die Chance auf einen Spezialisten für Leerstandsmanagement nicht entgehen lassen, den vor allem das Land bezahlen würde. Bei der Abstimmung kamen Gegenstimmen lediglich von der AfD. Für die hatte zuvor Benjamin Rösch dargelegt, dass auch Landesmittel Steuergelder seien, mit denen man vernünftig umgehen solle. Die AfD würde am Erfolg des Projekts zweifeln, das der Verwaltung zu allem Überfluss auch noch zusätzliche Arbeit bescheren würde – selbst wenn ein Externer von einer Agentur den Job übernehmen werde.

Auch Ilona Rompel (CDU) äußerte durchaus Skepsis, ob dieser Schritt den Durchbruch beim Kampf gegen Leerstände bringt. Letztlich plädierte sie aber dafür, es zu versuchen – vor dem Hintergrund, dass das Land nun mal dieses Förderprogramm aufgelegt hat.

Beim Pressegespräch im Nachgang der Ratssitzung am Dienstagmorgen kam OB Markus Ibert nochmal auf das Thema zu sprechen. Dabei betonte er, dass es nicht eine einzelne Schlüsselmaßnahme zur Förderung der Innenstadt gebe. Deshalb setze man auf ein ganzes Maßnahmenbündel – eine davon sei ein Flächenmanager.

Die IHK warnt die Stadt vor einer Abwärtsspirale

In ihrem Beschlussvorschlag für den Gemeinderat schilderte die Verwaltung die vorhandenen Probleme in eindringlichen Worten. Laut einer IHK-Erhebung gebe es aktuell 16 Prozent Leerstand im Lahrer Zentrum. Das Ende der Fahnenstange sei damit noch nicht erreicht, denn fast zwei Drittel aller Einzelhandelsbetriebe hätten keine positive Prognose. Jeder vierte Betrieb in der Innenstadt sei „stark gefährdet“.

Die Innenstadt steht laut IHK deshalb „am Scheideweg“: Ohne ein umgehendes, aktives Flächenmanagement werde sie auch künftig aktive Betriebe verlieren.

„Eine funktionierende Innenstadt bedarf einer aktiven Steuerung und Planung“, so die Verwaltung. Das Landesprogramm biete die Chance, „durch die Förderung eines Flächenmanagers/einer Flächenmanagerin im Laufe von drei Jahren Erfahrungen zu sammeln und der Abwärtsspirale durch Leerstände aktiv entgegen zu wirken.“

Von dem Stelleninhaber wird demnach erwartet, ein Konzept für die Innenstadt zu entwickeln, „in dem Zielbranchen, gewünschte Nutzungen, Schwerpunktlagen definiert sind“. Außerdem solle er ein „proaktives Ansiedelungsmanagement“ betreiben – mit der aktiven Akquise von Nutzern und Investoren, Kontaktpflege zu Eigentümern, Maklern und Unternehmen sowie der Vermittlung zwischen Eigentümern und potenziellen Pächtern.

Weitere Aufgaben seien die Entwicklung von Leerstand-Zwischennutzungen – etwa Pop-Up-Stores, Kulturangebote oder Start-Ups –, die Unterstützung von Eigentümern bei der Umnutzung von Flächen sowie die Aktivierung langfristig leerstehender Immobilien.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt laut Stadt auf der „Kommunikation und der Koordination zwischen Stadtverwaltung, Eigentümern, Dienstleistern, Gewerbetreibenden und weiterer Innenstadtakteure sowie die Organisation von Workshops, Beteiligungsformaten und Netzwerktreffen“.

So geht es weiter

Der Rat hat die Verwaltung per Beschluss beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten, wie der städtische Eigenanteil für einen möglichen Flächenmanager von 96.000 Euro andernorts eingespart werden könnte. Und dann muss natürlich der Förderantrag ausgearbeitet werden. Die Frist für die Bewerbung – inklusive Nachweis der städtischen Eigenmittel – endet am 23. Juni.