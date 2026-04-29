Flächenmanager soll es richten: So will Lahr seine Leerstände mit Leben füllen

Der Gemeinderat will, dass die Stadt sich für ein Förderprogramm bewirbt. Demnach würde das Land einen Spezialisten für Leerstandsmanagement bezahlen.
Im Gemeinderat ging es gleich mehrfach um die Entwicklung der Innenstadt – etwa bei einem (letztlich vertagten) Antrag der AfD-Fraktion, den Rathausplatz zur dauerhaften Parkfläche zu machen. Darüber hinaus stellte die Verwaltung ihre Pläne zur Stärkung des Zentrums vor, zum Beispiel das aktuell laufende Sanierungsgebiet Innenstadt-Marktstraße oder den Ausbau des Videoschutzes im öffentlichen Raum.