Flächenmanagement: Die Zukunft der Rebberge im Vorderen Kandertal angehen

Eine Zersiedelung der Reblandschaft will der GVV Vorderes Kandertal ebenso vermeiden wie verwilderte Reben, die Schädlingen als Brutstätte dienen.
Frank Krumm, Hansjörg Stücklin, Michael Biersack, Stefan Schweigler und Maximilian Krebs haben in der Halle in Binzen über das Flächenmanagement im Weinberg informiert. Stücklin, der vom Gemeindeverwaltungsveband (GVV) Vorderes Kandertal engagiert wurde, um eine Zersiedelung der Landschaft zu verhindern, schilderte auch die wirtschaftliche Situation der Winzer, die seit Jahren sehr angespannt ist.