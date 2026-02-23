Flächenmanagement: Die Zukunft der Rebberge im Vorderen Kandertal angehen

Eine Zersiedelung der Reblandschaft will der GVV Vorderes Kandertal ebenso vermeiden wie verwilderte Reben, die Schädlingen als Brutstätte dienen.

Frank Krumm, Hansjörg Stücklin, Michael Biersack, Stefan Schweigler und Maximilian Krebs haben in der Halle in Binzen über das Flächenmanagement im Weinberg informiert. Stücklin, der vom Gemeindeverwaltungsveband (GVV) Vorderes Kandertal engagiert wurde, um eine Zersiedelung der Landschaft zu verhindern, schilderte auch die wirtschaftliche Situation der Winzer, die seit Jahren sehr angespannt ist.

Die Menschen tränken weniger Wein oder meist solchen, der für wenig Geld im Discounter zu haben ist. Hinzu käme, dass deutsche Winzer mit ausländischen Erzeugnissen konkurrieren müssten. Zu schaffen machen ihnen auch die steigenden Material- und Arbeitskosten.

Die Gemeinden des GVV Vorderes Kandertal haben ein Pilotprojekt zum Flächenmanagement der Reben gestartet, in für Winzer schwierigen Zeiten. Deshalb bittet er die jeweiligen Landbewirtschafter um Mitteilung, was sie mit ihren Grundstücken planen. Einige Winzer gäben ihren Betrieb auf oder fänden keinen Pächter für ihre Fläche, die dann zum Teil nicht vollständig oder gar nicht abgeräumt werde. Stücklin zeigte einige Bilder, die Fehlentwicklungen wie eine unvollständige Rodung abbildeten.

Weiter verschlechtern könne sich die Lage für Winzer durch die Reblaus oder die Amerikanischen Rebzikade, die die Goldgelbe Vergilbung überträgt und zum Absterben der Reben führen könne. Und verwilderte Rebgrundstücke sind wiederum die Hauptbrutstätte dieser Schädlinge.

Deshalb können laut Landesverbraucherschutzministerium die Gemeinden seit Ende November ein Zwangsgeld verhängen oder anordnen, dass Rebflächen gerodet werden, wenn die ordnungsgemäße Pflege im Sinne der guten fachlichen Praxis mit regelmäßigen Pflanzenschutzmaßnahmen, Bodenpflege und Rebschnitt mindestens zwei Jahre in Folge unterblieben ist.

Zudem können die unteren Landwirtschaftsbehörden Rodungen anordnen, denn die Beseitigung von verwilderten Reben in Weinbergnähe hat zur Schädlingsbekämpfung oberste Priorität. Diese stellen ein hohes Risiko für bewirtschaftete Weinberge dar. Im Landkreis Lörrach gibt es deshalb eine Allgemeinverfügung, die Besitzer von Grundstücken mit verwilderten Reben verpflichtet, diese zu roden.

Aufgegebene Flächen im Außenbereich nicht bedeutungslos

Aufgegebene Flächen im Außenbereich würden zudem nicht bedeutungslos, denn es gebe eine Nachfrage nach kleineren Flächen, um auf ihnen zum Beispiel Schrebergärten zu errichten, wie Stücklin berichtet.

Allerdings sei im Außenbereich nicht alles erlaubt, was der Bauherr wünscht. Manchmal schlössen sich eine Freizeitnutzung einer ehemaligen Rebfläche in der Nähe einer bewirtschafteten Rebfläche auch aus. Denn von dort könnten Pflanzenschutzmittel in die Gärten gelangen.

Beantworteten Fragen zur Bewirtschaftung von Flächen in den Rebbergen (von links): Stefan Schweigler, Michael Biersack. Maximilian Krebs, Frank Krumm, Bürgermeister Andreas Schneucker und Hansjörg Stücklin. Foto: Christoph Schennen

Ein Problem sei auch die neue Stromtrasse auf Binzener Gemarkung. Über deren Verlauf informiere eine Veranstaltung des Stromnetzausbauunternehmens, die laut Bürgermeister Andreas Schneucker im April stattfinden soll.

Als störend empfänden Landbewirtschafter auch den zunehmenden Verkehr im Außenbereich. Stücklin fasste zusammen: „Wir wollen den Rebberg kompakt halten, um die Grundlage für eine Bewirtschaftung zu erhalten.“ Ein Flickenteppich an Rebflächen soll vermieden werden, weil zusammenhängende Rebberge günstiger zu bewirtschaften seien. Als sinnvoll erachtet er einen geordneten Rückgang der Rebflächen in Steillagen, bei schwierigen Bodenverhältnissen und in Randlagen.

Dort, sowie an weniger hängigen Flächen in qualitativ geringeren Lagen, hält er eine Überführung in eine andere landwirtschaftliche Kultur wie Acker-, Obst- oder Gemüsebau für eine gute Alternative.

Artenvielfalt erhöhen

In schwer zu bewirtschaftenden Lagen mit schlechter Wegeerschließung könnten der Landschaftserhaltungsverband oder Naturschutzgruppen Flächen übernehmen, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Erhalten bleiben sollen die Rebflächen in guten Lagen.

Um die Entwicklung der Rebflächen im Gebiet des GVV Vorderes Kandertal abschätzen zu können, sollen nun die Bewirtschafter der Rebflächen ihre Flurstücke auf einer Kopie der Weinbaukarte in grün, gelb oder rot kennzeichnen.

Grün markiert werden sollen die Grundstücke, die weiter weinbaulich bewirtschaftet werden sollen, gelb die Flächen, wo nicht sicher ist, wie die Fläche weiter genutzt werden soll und rot heißt, dass die Fläche in den nächsten Jahren gerodet, verpachtet oder verkauft werden soll.

Siedlungsbehörde des Landes hat Vorkaufsrecht

Michael Biersack, Weinbauingenieur beim Staatlichen Weinbauinstitut, erklärte den Winzern, wie Rodung genau definiert ist und informierte sie über freiwilligen Landtausch und wie dieser vonstatten geht. Hingewiesen wurde auch auf die neue Drieschenregelung in der Weinrechtsdurchführungsverordnung Baden-Württembergs. Drieschen sind nicht mehr bewirtschaftete Flächen.

Alexander Kepper, Sachgebietsleiter Agrarstruktur beim Landratsamt Lörrach, erklärte den Zuhörern, dass in Binzen bei einem Grundstücksverkauf ab zehn Ar die Siedlungsbehörde des Landes Baden-Württemberg ein Vorkaufsrecht habe. Ihre Landsiedlung BW GmbH nehme das Grundstück dann in seinen Pool auf und könne es dann an Landwirte weiterverkaufen.