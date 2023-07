Die Feuerwehr hat die Flammen rechtzeitig eindämmen können. Anderenfalls hätte eine achtlos weggeworfene Zigarette am Samstag in Oberndorf-Boll schlimme Folgen haben können.

In der Nähe des Aussichtspunktes Schillerhöhe hat am Samstag ein Steilhang gebrannt. Vermutlich habe eine achtlos weggeworfene Zigarette das Feuer im Unterholz ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Oberndorf konnte in dem steilen Gelände das Feuer rechtzeitig bekämpfen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Polizei benötigt zur Klärung des Sachverhaltes Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 0 74 23/8 10 10 zu melden.

Polizei warnt vor Waldbrandgefahr

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die allgemeine Waldbrandgefahr aufgrund der derzeitigen trockenen Wetterlage hin – sowie darauf, dass das Wegwerfen von Zigaretten nicht erlaubt ist und aktuell auch in Wäldern ein Rauchverbot besteht.