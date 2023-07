Ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist laut Pressemitteilung der Polizei am Dienstagvormittag bei einem Brand einer bewaldeten Grünfläche in der Krähenbadstraße in Alpirsbach entstanden.

Feuer rasch unter Kontrolle

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es um 10.05 Uhr bei Arbeiten zu einem Funkenflug, der ein Gebüsch entzündete. Da sich das Feuer in Richtung Sulzberg ausbreitete, wurde der Unterricht am dortigen Schulzentrum auf Anordnung des Bürgermeisters vorsorglich beendet.

Keine Gefahr für Schüler

Eine Gefahr für die Schüler oder andere Personen hat laut Polizei zu keiner Zeit bestanden. Die Feuerwehr brachte das Feuer schon bald unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 294 halbseitig gesperrt werden. Abgebrannt ist eine Fläche von knapp 5000 Quadratmetern.