Flächenbrand bei Wittendorf: Holzstapel geht in Flammen auf

Finanzlage von Kommunen dramatisch Auf Loßburg kommt „schmerzhafter Sparkurs“ zu

„Selbst wenn wir alles einstellen, was Spaß macht, reicht es nicht für einen ausgeglichenen Haushalt“ – mit diesen Worten machte Bürgermeister Christoph Enderle in der jüngsten Ratssitzung deutlich, was die Stunde in Sachen Finanzen geschlagen hat.