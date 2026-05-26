Flächen in Epfendorf: Wohngebiet und Feuerwehrhaus – Behörden bremsen Baupläne aus

Epfendorf will neue Wohnbauflächen ausweisen. Doch die Behörden ziehen nicht mit. Änderungen sind nötig – auch, was den Standort des geplanten Feuerwehrhauses angeht.

Bei den geplanten Wohnbauflächen geht es um eine 1,26 Hektar große Fläche in „Unterrieden“ in Epfendorf und eine 0,46 Hektar große Fläche in der Leidringer Straße (Trichtingen). Die Bedarfsbegründung werde vom Regionalverband und dem Regierungspräsidium Freiburg nicht mitgetragen, erklärte Thomas Grözinger vom Planungsbüro Gfrörer dem Gemeinderat. Deshalb sei ein Flächentausch mit bereits genehmigten Flächen erforderlich.

Die Verwaltung schlug vor, auf die im genehmigten Flächennutzungsplan enthaltene Wohnbauentwicklungsfläche „Hofstetten“ (Kronegarten) zu verzichten, zumal eine Erschließung nach derzeitiger Rechtslage aufgrund der dortigen Streuobstwiesen und geschützter FFH-Mähwiesen nicht durchsetzbar wäre.

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Damit werde der Forderung der Behörden Rechnung getragen – und die Flächen „Unterrieden“ sowie „Leidringer Straße“ können genehmigt werden, erklärte Grözinger.

Der Standort für das geplante Feuerwehrhaus muss verschoben werden. Foto: Datawrapper/Holweger

Die Fläche für das geplante gemeinsame Feuerwehrhaus von Harthausen und Trichtingen muss zudem verschoben werden, nachdem die Untere Naturschutzbehörde gewisse Bedenken aufgrund der Betroffenheit von einzelnen Streuobstwiesen vorgebracht hatte. Stattdessen könne man den Standort auf gemeindeeigene Flächen nördlich der Trichtinger Straße verschieben, hieß es.

Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung zur Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig an. Der Verzicht auf die Wohnbauentwicklungsfläche „Hofstetten“ wird als zusätzlicher Änderungspunkt aufgenommen, und der Standort für das gemeinsame Feuerwehrhaus wird auf die gemeindeeigene Fläche verschoben.