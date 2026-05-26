Flächen in Epfendorf: Wohngebiet und Feuerwehrhaus – Behörden bremsen Baupläne aus

Epfendorf will neue Wohnbauflächen ausweisen. Doch die Behörden ziehen nicht mit. Änderungen sind nötig – auch, was den Standort des geplanten Feuerwehrhauses angeht.
Bei den geplanten Wohnbauflächen geht es um eine 1,26 Hektar große Fläche in „Unterrieden“ in Epfendorf und eine 0,46 Hektar große Fläche in der Leidringer Straße (Trichtingen). Die Bedarfsbegründung werde vom Regionalverband und dem Regierungspräsidium Freiburg nicht mitgetragen, erklärte Thomas Grözinger vom Planungsbüro Gfrörer dem Gemeinderat. Deshalb sei ein Flächentausch mit bereits genehmigten Flächen erforderlich.