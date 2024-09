Flächen für Windkraft: Diese Kritik kam im Gutacher Gemeinderat auf

1 Sich drehende Windräder auf Höhenrücken – in der Gemeinde Gutach ist das kein ungewöhnliches Bild. Foto: Kern

Bei der aktuellen Diskussion um die Fortschreibung des Regionalplans „Windenergie“ konnte der Rat aus einer beruhigten Position agieren. Bürgermeister Siegfried Eckert betonte, dass man beim Thema schon lange Zeit unterwegs sei.









Die Gemeinde hat ihre Hausaufgaben in Sachen Windenergie gemacht. Das wird in der Stellungnahme zur Fortschreibung des Teilregionalplans „Windenergie“ des Regionalverbands Südlicher Oberrhein deutlich. Das Votum zu deren Ausformulierung in der Sondersitzung am Montag erfolgte mit sieben Ja zu einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen.