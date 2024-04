1 Zuckerhof-Areal in Autobahnnähe, Flugplatz-Ostareal oder Industriegebiet West – hier könnte der Lahrer Surfpark gebaut werden. Foto: Mapcreator.io/OSM.org/Bearbeitung: Geitlinger

Der Gemeinderat begrüßt mit großer Mehrheit die Ansiedelung eines Surfparks. Doch ehe in Lahr Surfer die Welle reiten können, gibt es noch einige Fragen zu klären, in erster Linie die nach dem Standort. Dafür kommen mehrere Flächen in Frage.









In der Sache waren sich die Stadträte einig – nämlich dass die Ansiedelung eines Surfparks für Lahr ein Gewinn sein kann. Im Ton waren die Statements bei der Sitzung am Montagabend aber durchaus verschieden – denn es gab auch Ratskollegen, die Bedingungen oder sogar Ausschlusskriterien formulierten. Zum Schluss sah sich OB Markus Ibert sogar genötigt, klarzustellen, dass die Stadt sich über einen Surfpark in Lahr freuen würde – den skeptischen Stimmen im Gemeinderat zum Trotz.