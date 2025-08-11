FKK-Swinger-Reise: Sex am Strand - Teilnehmerin begeistert von Bildungsfahrt

Acht Tage war der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat mit einer Reisegruppe im französischen FKK-Dorf in Cap d’Agde. Mimi aus Rheinland-Pfalz war auch dabei. Ein Fazit.
Sein umstrittener Aufruf im Mannheimer Amtsblatt zur FKK-Swinger-Reise nach Frankreich sorgte bundesweit für Aufsehen: Stadtrat Julien Ferrat hat mit seiner Reisegruppe die vergangene Woche im FKK-Dorf in Cap d’Agde an der französischen Mittelmeerküste verbracht. Teilnehmerin Mimi aus Rheinland-Pfalz zeigt sich nach der Reise begeistert. Am besten habe ihr der Schweinchenstrand gefallen - mit Sex unter freiem Himmel. „Wenn jemand Lust hat, kann man dort die Lust ausleben, am Strand direkt in der Sonne.“