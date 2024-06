Sportfans kommen in Villingendorf auf ihre Kosten

1 Der Fitness- und Generationenpark wurde feierlich eröffnet. Foto:

Nach der Bewegungslandschaft in der neuen Mehrzweckhalle wurde nun der Fitness- und Generationenpark eröffnet.









Link kopiert



Wer den Sport sucht, wird in Villingendorf fündig. Neben den vielfältigen Angeboten im ansässigen Sportverein bieten die weiteren Vereine Baseball, Tennis und Sportschießen. Die Bewegungslandschaft in der MZH gilt gar als einmalig in der Region.