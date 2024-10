Fitnesscenter in Schwenningen

1 In Schwenningen wurde ein Starkstromkabel von einer Baustelle gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Ein Einbrecher hat am Mittwoch ein Starkstromkabel im Wert von rund 6000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.









Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle eines Fitnesscenters in der Roßbergstraße Starkstromkabel im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen. Hierzu brachen die Täter einen Bau-Verteilerkasten im Bereich der Baustelle sowie ein Fenster an Büroräumlichkeiten des Centers auf.