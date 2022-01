Gedenken an Horber Reformator Warum das Lotzer-Haus nicht viel mit Sebastian Lotzer zu tun hat

Im Bach-Haus in Eisenach wohnte Bach. Im Schiller-Haus in Weimar wohnte Schiller. Im Sebastian-Lotzer-Haus in Horb wohnte kein Lotzer! Trotzdem wird das rote Haus mit der Lutz-Ackermann-Skulptur im Internet oft Lotzer-Haus genannt.