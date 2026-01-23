Balinger Fitnessstudiobetreiber erklärt: So können Menschen dazu motiviert werden, dranzubleiben

Wie schafft man es, dass den sportlichen Neujahrsvorsätzen nicht schon im Februar wieder die Luft ausgeht?
Mehr Sport treiben – diese drei Worte stehen alljährlich ganz oben auf der Skala der beliebtesten Neujahrsvorsätze. Doch wie es nun mal so ist: Bereits wenige Wochen nachdem das neue Jahr seinen Lauf genommen hat, versickern sie wie so viele weitere im Sande des Alltags. „Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung ist schwer“, wusste schon Goethe. Bleibt die Frage, wie das Durchhalten trotz aller Widrigkeiten gelingen kann. Und was man tun kann, damit den sportlichen Vorsätzen nicht schon im Februar buchstäblich wieder die Luft ausgeht.