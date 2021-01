Fitness-Idee aus Hechingen Ernährungs-Programm und sportliche Ambitionen

"Schon vergangenes Jahr habe ich mich gefragt, was ich mit meiner Freizeit anfangen werde. Nun mache ich mein Hobby zum Programm. Ich habe für mich ein Trainingsprogramm für den ganzen Körper entwickelt." Das bedeutet, dass neben Nordic Walking auch Übungen eingestreut werden, um andere Muskelgruppen zu beanspruchen. Sei es durch Ausfallschritte oder Liegestütze. "Das hält mich richtig fit und ich brauche dazu kein besonderes Equipment."

Fischer geht es nicht nur um den Sport und die Bewegung, auch die Ernährung ist ihm wichtig. Er sprich dabei von intuitivem Essen. "Ich achte auf den Kalorienbedarf und mein Körper sagt mir, was er braucht", erläutert Fischer. Er wolle vom klassischen Frühstück-Mittagessen-Abendbrot-Rhythmus wegkommen und nur dann etwas essen, wenn er Hunger hat. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit bei einem Hechinger Unternehmen sei dies aktuell noch nicht möglich, schließlich habe die Kantine nur zum bestimmten Zeiten geöffnet und auch das Essen sei dort nur bedingt auswählbar. "Seit einigen Wochen versuche ich das einzuhalten, wenn ich im Home Office bin. Ich esse dadurch weniger, denn meistens isst man eine ganze Portion oder hat bei einem richtig großen Essen ein Völlegefühl." Er spüre bereits eine Veränderung und sei gespannt, wie sich die Essensumstellung langfristig auswirken wird. "Ich bin auch bereit, etwas Neues auszuprobieren. Es muss kein Fleisch sein", sagt Fischer, der zuletzt Kürbisgemüse mit bunten Nudeln gegessen hat." Salat ist inzwischen öfters auch dabei, abends dürfen es auch ein paar Nüsse sein. Gerne googelt er auch, um auf neue Rezepte zu stoßen.

Seine Ernährungsumstellung bedeutet nicht, dass er bewusst auf etwas verzichtet. "Davon bin ich weit weg", nahm er zuletzt auch Weihnachtsplätzchen zu sich oder hat auch mal Lust auf ein Steak mit Pommes. "Dann geniest man es auch richtig, aber ich fühle mich nicht unwohl dabei", so Fischer.

Seine Tochter ist Juristin und hat ihn beraten

Auf den Namen "Andersfitmitpit" sei er spontan gekommen. "Man muss aufpassen, dass man nicht einen Namen verwendet, den es schon gibt", betont Fischer. Sonst könne einem schnell ein Schreiben eines Abmahnanwalts ins Haus flattern. Doch dem war nicht so, schließlich hatte seine Tochter als Juristin eine Auge darauf geworfen.

Trotz seines Programms hat Fischer weiterhin auch sportliche Ambitionen. Zuletzt nahm er bei einem virtuellen 50-Kilometer-Lauf am Starnberger See bei München teil. "Das hat natürlich nicht den Reiz von großen Läufen", gibt Fischer zu, der in einer kleinen Gruppe unterwegs war. Ein Highlight war zweifelsohne der Sylt-Marsch über 100 Kilometer im Herbst 2018, den er in 22 Stunden absolvierte und der auf 330 ausgewählte Teilnehmer begrenzt war. Eigentlich kommt er aus der Mountainbike-Ecke. Aber nach einem schweren Motorradunfall stieg auf das Laufen um – mit Erfolg. Seine Erfahrung will er nun weitergeben.

Und los geht's!

Die Runde startet vor der Haustür in Weilheim mit einem kurzen Warm Up, dann geht’s aus dem Dorf und Richtung Grosselfingen. Nach dem ersten Kilometer werden die ersten 20 Walking Lunges (Ausfallschritte) eingebaut. Jetzt den Berg hoch vorbei am Siegental-Wäldchen laufen, oben angekommen werden nach zwei Kilometern die ersten 20 Pushups (Liegestützen) absolviert. Am Reitverein vorbei geht’s zügig bergab auf Grosselfingen zu, hier sind nach drei Kilometern die nächsten Walking Lunges fällig. Bei Kilometer vier in Grosselfingen nochmal schnell 20 Pushups, bevor es wieder bergauf geht. Auf halber Höhe steht eine alte Bank, die bestens geeignet ist für 20 Triceps Dips. Diese werden an der Bank am Aussichtspunkt auf dem Bleichberg wiederholt. Hier sind dann sieben Kilometer erreicht und es geht nur noch bergab nach Hause.