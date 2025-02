Fit und Gesund in Balingen: Arthrose – Albstädter Arzt verrät, wie man vorbeugen kann

1 Ulrich Bläsi Foto: FRANK LUGER www.art-photography.de.

Arthrose ist eine Erkrankung, die in allen Bevölkerungsschichten auftritt. Wir haben mit dem Experten Ulrich Bläsi von der Acura Fachklinik in Albstadt gesprochen. Er verrät, was bei einer Arthrose genau passiert, und was man dagegen tun kann.









Ulrich Bläsi ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Orthopädie an der Acura Fachklinik in Albstadt. Am Samstag, 15. Februar, wird er bei den Gesundheitstagen in Balingen in der Volksbankmesse einen Vortrag halten zum Thema Gelenkarthrose und Gelenkerkrankungen. Vorab haben wir mit ihm genau darüber ein Interview geführt.