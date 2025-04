Das „Fit Kids“-Team des TSV Meßstetten hat zu einem Lehrgang mit Stephan Scheel, Geschäftsbereichsleiter Kinder, Jugend, Freizeitsport vom Schwäbischen Turnerbund eingeladen.

Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie können wir Kinder individuell in ihrer Bewegung fördern und fordern? Ziel des Lehrgangs war es, Wege aufzuzeigen, wie jedes Kind individuell unterstützt werden kann, ohne die Gruppe aus dem Blick zu verlieren.

Wie können Bewegungslandschaften noch spielerischer und anregender gestaltet werden? Was nicht unbedingt heißt, mehr Geräte einzusetzen – im Gegenteil – weniger ist manchmal mehr.

Konzept wird modernisiert

Wie zum Beispiel schon mit nur drei Turnbänken Verschiedenes gestaltet werden kann, hat das Fit Kids Team erfahren. Außerdem stand die Frage im Raum, wie Kinder überhaupt Bewegungen erlernen und wie das Training die gesunde Entwicklung von Anfang an bestmöglich unterstützen kann.

Kinder lernen durch Bewegung – aber welche Bewegungsanreize sind entscheidend, damit sie sich ausprobieren und eigene Erfolgserlebnisse sammeln können? Kinder brauchen Vorbilder, beobachten und machen nach – auch diese Aspekte sollen in künftigen Kinderturneinheiten stärker berücksichtigt werden.

Bewegung fördert die körperliche und mentale Entwicklung

Die Fit Kids – das Kinderturnprogramm des TSV Meßstetten – plant eine ganzheitliche Auffrischung des Konzepts. Bewegung soll nicht nur Spaß machen, sondern auch langfristig einen gesunden Lebensstil fördern. Dabei geht es nicht nur um körperliche Aktivität, sondern auch um soziale und kognitive Entwicklung.

Die Übungsleiterinnen waren mit großem Interesse dabei, stellten viele Fragen und nahmen zahlreiche neue Ideen mit. Stephan Scheel lobte das Engagement der Gruppe ausdrücklich: „Ihr seid eine tolle Truppe!“

Teilnehmer nehmen viele Inspirationen aus dem Lehrgang mit

Abteilungsleiterin Katharina Weber betonte, wie wertvoll jede Einzelne im Team ist, da sie sich in ihrer Freizeit mit großem Engagement dafür einsetzen, Kindern Bewegung zu ermöglichen, und sich alle motiviert hinter das Konzept klemmen, um es weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig ging ein großer Dank an Stephan Scheel für die vielen Inspirationen. Die Begeisterung war spürbar, und alle sind hochmotiviert, das Gelernte in den kommenden Wochen in die Praxis umzusetzen.