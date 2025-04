Riesengroß war die Freude beim TSV Meßstetten über den neuen Teilnehmerrekord seiner vereinsinternen „Fit Kids-Challenge“: Etwa 120 Kinder zwischen zwei und 16 Jahren hatten sich zu der Veranstaltung angemeldet.

Nach dem gemeinsamen offiziellen Einmarsch starteten die Kinder in ihre Wettbewerbe. Die allerkleinsten „Mäusle” gingen zusammen mit ihren Eltern an den Start; die etwas größeren „Äffle” zogen in Gruppen mit ihren Trainerinnen los. Sie alle duften sich durch den Bauernhof turnen.

Manchmal muss Papa noch einen kleinen Schubs geben. Foto: Wysotzki

Bei Bewegungsstationen wie „den Kühen Futter bringen” und „den Stall ausmisten” sammelten die Kinder unter großem Spaß bunte Stempel. Bei der Siegerehrung kletterte jedes Kind voller Stolz auf das Podest, um seine verdiente Urkunde samt Medaille in Empfang zu nehmen. Die etwas älteren „Tiger”-Kinder starteten beim TSV Kinder-Cup. Wie in den Trainingsstunden geübt, haben die Kinder in fünf Disziplinen ihre Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft und Koordination unter Beweis gestellt.

Auf der Bank geht’s bergab – aber das ist so gewollt; sportlich geht’s bergauf beim TSV Meßstetten. Foto: Wysotzki

Alle „Tiger“ meisterten die Herausforderungen großartig und freuten sich bei der Siegerehrung über ihre Medaillen.

Standsicher auf dem Schwebebalken – die Kinder haben’s drauf. Foto: Wysotzki

Die Vereinsmeisterinnen beim Kinder-Cup 2025 sind in der Altersklasse sechs Lena Schempp, in der Altersklasse sieben Anna Strehlau und in der Altersklasse acht Lina Hils.

Die Erwachsenen gratulierten den jungen Siegerinnen und Siegern herzlich. Foto: Wysotzki

Parallel fanden die Vereinsmeisterschaften der Turnerinnen der TSV-Turnschule und der Talentgruppen statt. An Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden präsentierten die Mädchen ihre einstudierten Übungen.

Mit Schwung am Barren – das macht Spaß. Foto: Wysotzki

Bei den Wettkämpfen der Turnschule siegte in der Altersklasse sieben Alessia Göschel, in der Altersklasse acht Melina Schilling, in Altersklasse neun Edda Knobel, in Altersklasse zehn Renée Sell, in Altersklasse elf Hanna Adela Simu, in Altersklasse zwölf Leana Roth, in der Altersklasse 13 bis 14 Lena Schadowski und in der Altersklasse 16+ Lara Kopp.

Mit Papas Hilfe gelingen auch große Sprünge. Foto: Wysotzki

Die Vereinsmeisterinnen der Talentgruppe heißen in der Altersklasse sieben Kim Dubell, in Altersklasse acht Magdalena Ast, in Altersklasse neun Felia Gerstenecker, in Altersklasse zehn Freya Beck und in der Altersklasse elf Carlotta Ast.