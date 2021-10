1 Bürgermeister Philipp Hahn hat Patrick Gompper (Mitte) die Ernennungsurkunde zum Beamten auf Lebenszeit als Brandmeister übergeben. Auch Interims-Gesamtstadtkommandant Frank Brecht gratulierte. Foto: Jauch

Stadtverwaltung: Eineinhalb Jahre Zusatzausbildungen / Stationen bei Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst















Patrick Gompper ist der erste Feuerwehreinsatzbeamte bei der Stadt Hechingen. Er wird ab November im Einsatz sein

Hechingen Am Montag dieser Woche überreichte ihm Bürgermeister Philipp Hahn im Feuerwehrhaus die Ernennungsurkunde zum Beamten auf Lebenszeit als Brandmeister im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Mit dabei war Frank Brecht, stellvertretender Interims-Gesamtstadtkommandant und Kommandant der Sickinger Wehr. Gompper hat eine anderthalbjährige Ausbildung absolviert. Er war zuvor bereits als Gerätewart im Feuerwehrhaus beschäftigt. Die halbjährige Grundausbildung führte Gompper an das Aus- und Fortbildungszentrum der Berufsfeuerwehr Stuttgart. Dem folgte eine Ausbildung zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter unter anderem am Zollernalbklinikum. Im März folgte ein Praktikum bei der Berufsfeuerwehr in Reutlingen, wo Gompper im 24-Stunden-Dienst tätig war.

Gompper wird nun wieder als einer von drei Gerätewarten im Feuerwehrhaus tätig sein, dabei wartet er in der Atemschutzwerkstatt Pressluftatmer und Atemluftflaschen – auch für kleinere Wehren umliegender Kommunen. Im Schlauchturm werden gebrauchten Schläuche gewaschen und getrocknet.

Nach Einsätzen werden gebrauchten Schutzanzüge und die Fahrzeuge gereinigt und wieder einsatzbereit gemacht. Gompper kann sämtliche Feuerwehrfahrzeuge fahren, darunter auch die Wechsellader und die Drehleiter.