Fischmarkt in Weil am Rhein: Mit flotten Sprüchen die Kunden locken

Die Marktschreier lassen in Weil am Rhein keine Möglichkeit aus, um sich aufzuziehen. Am „Wattwurm“ wird dem Kunden für jedes Kind eine Wurst versprochen – da kommt der dritte „Zwerg“.
Er ist berühmt, der Hamburger Fischmarkt, die Marktschreier brachten ihre Version davon jetzt auf den Platz vor dem LGS-Gelände. Zum Auftakt hatten die Nordlichter nicht nur ihre Waren, sondern auch das typische norddeutsche Schmuddelwetter mitgebracht. Der Auftakt am Karsamstag verlief entsprechend verhalten: Der Besucherandrang hielt sich zunächst in Grenzen.