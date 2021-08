2 Der Schlossberg: In den 70er-Jahren entstand ein eigener Ortsteil in Fischingen, sogar mit eigenen Ortsschild. Das Foto stammt aus dem 1200-Jahrbuch. Repro : Schwind Quelle: Unbekannt

Jubiläum: Fischingen feiert 1250-jähriges Bestehen / Übergang zum Stadtteil eine tiefe Zäsur

Die Fischinger planen und organisieren bereits, denn sie möchten mit der Jubiläumsfeier "1250 Jahre Fischingen" vom 24. bis 26. Juni 2022, nicht nur an die schönen Örtlichkeiten und Gegebenheiten, sondern auch an den großen Erfolg der Heimattage im Jahr 2013 anknüpfen.

Sulz-Fischingen. Vor allem wollen sie den Gästen rund um die Turn- und Festhalle wieder ein guter Gastgeber sein. Die Gemeindeverwaltung will mit den Vereinen und Institutionen wieder die ganze Bandbreite des knapp 800-Seelen-Ortes präsentieren.

"Am Samstagnachmittag wird es für und von Kindern und Jugendlichen ein Programm geben, verrät der Fischinger Ortsvorsteher Jürgen Huber. Am Restprogramm werde noch gearbeitet. Zum Jubiläum soll das fortgeschriebene Heimatbuch vorgestellt und erstmalig verkauft werden. Allerdings hat auch hier Corona die Vorbereitungen ausgebremst. Bereits Mitte Mai hätte ein Treffen der Vertreter der Verwaltungen von Fischingen/Thurgau, Fischingen/Baden und Fischingen am Neckar zur Absprache der gegenseitigen Unterstützung der Feierlichkeiten stattfinden sollen und wurde auf Mitte September verschoben.

Die drei Fischingen verbindet bereits eine Freundschaft seit der 1200-Jahrfeier im Jahr 1972 in Fischingen. Das Kuriose ist allerdings, dass im Jahr 2022 nicht nur Fischingen/Neckar feiert sondern auch Fischingen Baden und Fischingen Schweiz werden 1250 Jahre alt. Das Schweizer Fischingen feiert das 50-jährige Jubiläum des Zusammenschlusses von fünf Teilgemeinden.

"Fiscina" ist 772 in einer Urkunde des Klosters Lorsch erstmals genannt und um dieselbe Zeit schenkte Graf Gerold, der Herrscher des Nagoldgaues, dem Kloster Reichenau Gutsbesitz in Fiscina. Der Ort gehörte zum Fürstentum Hohenzollern und war zuletzt Provinz von Preußen (Hohenzollerische Lande). Es gehörte daher bis 1973 zum ehemaligen hohenzollerischen Landkreis Hechingen.

Wenn Fischingen seine 1250-Jahrfeier begeht, wie es übrigens viele Orte in der Nachbarschaft tun, steht auch ein viel kleineres Jubiläum an, das aber leicht vergessen wird.

Vor ziemlich genau 50 Jahren stand dem gut 800-Seelen-Dorf ein einschneidendes und prägendes Ereignis bevor, das seine Zukunft entschieden prägen sollte. Doch bevor es soweit war, wurde in Fischingen ordentlich geplant. Das neu erschlossene Baugebiet "Schlossberg" mit eigener Ortstafel sollte ein Vorzeigeprojekt werden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 konnte eine Umfangreiche Kreisreform in Baden-Württemberg abgeschlossen werden. Das Ziel der Verwaltungsreform war es, leistungsfähigere Landkreise zu schaffen. Bereits im Dezember 1971, also vor fast genau 50 Jahren, trat der Fischinger Gemeinderat in Verhandlungen mit der Stadt Sulz. Am 6. Februar 1972 fand dann die entscheidende Bürgeranhörung mit Abstimmung statt.

Von 512 Stimmberechtigten gaben 344 Bürger ihre Stimme ab. Dabei stimmten 262 Mitbürger für die Eingemeindung, 82 Bürger waren dagegen. Obwohl auch viele Mitbürger als Alternative nach Empfingen schielten, war es am Ende dann doch eine eindeutige Entscheidung.

Am 7. Februar 1972 beschloss der Fischinger Gemeinderat, sich zu einer Einheitsgemeinde mit der Stadt Sulz zusammen zuschließen. Am 11. Februar 1972 unterzeichneten der Bürgermeister der Stadt Sulz Walter Wetzel und der Gemeinde Fischingen Albert Bossenmaier den mit zusätzlichen Vereinbarungen gespickten Vertrag. Fischingen verlor damit seine Selbstständigkeit und ließ sich am 1.März 1972 zur Stadt Sulz eingemeinden.

Dem Stadtteil Fischingen wurden damals bei der Eingemeindung zwei Plätze im Gemeinderat Sulz zugesprochen. Die ersten Vertreter waren Josef Seigel und Franz Schon. In Fischingen wurde ein Ortschaftsrat mit den bisherigen Gemeinderäten installiert. Am 10. März 1972 wurde Josef Seigel zum ersten Ortsvorsteher von Fischingen gewählt.

Mit den damaligen neuen Stadtteilen Fischingen, Hopfau, Bergfelden und Mühlheim zählte die Gesamtstadt Sulz 8096 Einwohner. Später kam dann noch Dürrenmettstetten, Holzhausen, Renfrizhausen, Sigmarswangen und Glatt hinzu. Mit der Eingemeindung einher ging auch der Wechsel vom Kreis Hechingen, der sowieso zum 31. Dezember 1972 aufgelöst wurde, in den ehemaligen Landkreis Horb verbunden. Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde Sulz mit seinen Stadtteilen dem Landkreis Rottweil zugeschlagen und somit dem Regierungsbezirk Freiburg.

Durch diese Konstellation war Fischingen innerhalb eines starken Dreivierteljahres in drei verschiedenen Landkreisen untergebracht.

Der Übergang von der selbstständigen Gemeinde Fischingen zum Stadtteil von Sulz lässt sich auch an einigen Zahlen festmachen. Vor rund 50 Jahren also im Jahr 1970 hatte die Neckargemeinde ein Ordentliches Haushaltsvolumen von 470 903 Deutsche Mark (DM). Die Betriebe und Geschäfte des Dorfes waren entscheidende Faktoren für den Haushalt der Gemeinde. Im November 1970 gab es ein Steuereinkommen von 353,44 DM pro Einwohner und damit 154,75 über dem Einkommen des Kreises Hechingen.

Fischingen war in der glücklichen Lage, dass die in Oberndorf ansässige Firma Heckler und Koch in ihrem Zweigwerk in Fischingen zu jener Zeit 104 Männer und 52 Frauen zur Herstellung von Magazinen und Verschlussteilen für Militär- und Zivilwaffen beschäftigten. Fischingen hatte damals auch noch viele kleinere Handwerksbetriebe und nicht zu vergessen die beiden Steinbrüche in Fischingen als Arbeitgeber.