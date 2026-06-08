Fischerfest in Horb: Angelsportler verkaufen 200 Regenbogenforellen und 60 Kilo Zander

Das alljährliche Fischerfest der Horber Angelsportfreunde auf dem Vereinsgelände mit Fischerhütte in der Unteren Au im Egelstaler Weg gehört fast schon zur DNA Horbs. Auch in diesem Jahr luden die Petri-Jünger um ihren Vorsitzenden Werner Häußler zu diesem traditionellen Fest ein, und all die langjährigen Stammgäste, aber auch Spontanbesucher, ließen sich die Chance, frischen Fisch und allerlei vom Grill direkt am Neckar in gemütlicher Runde zu genießen, nicht entgehen. Vor allem am Sonntag, um die Mittagszeit, sah man eine große Zahl an Horber Lokal-Prominenz im Schatten der Zelte sitzen und sich mit den Tischnachbarn unterhalten. Los ging es zwar schon am späten Samstagnachmittag, doch der Sonntag war dann wieder der Ausflugstag, an dem viele Besucher den Weg in die Augärten fanden.

Die Teams des Fischereivereins bilden an solchen Großveranstaltungstagen eingespielte Mannschaften, die sich alle um das Wohl ihrer Gäste kümmern. Während im Vereinsheim die Teller für die Essenausgabe mit Kartoffelsalat und Zitronen-Ecke bereitgestellt und die Backfische und die Forellen grillfertig und fritteusentauglich hergerichtet wurden, herrschte draußen an der Grillstation große Betriebsamkeit. Für das leibliche Wohl war also an beiden Tagen bestens gesorgt. Es wurden wieder Fisch- und Fleischspezialitäten vom Grill angeboten, sowie nachmittags Kaffee und Kuchen.

Die Jungs vom Bierwagen hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Peter Morlok

Start mit einem Frühschoppen

Beginn war am Sonntag bereits um 10 Uhr und die erfahrenen Festgäste kamen schon recht zeitig zum Frühschoppen. Auch um sich die besten Plätze zu sichern. „Wir haben entsprechend unserer Möglichkeiten die Zelte so zusammengestellt, dass wir einen großen, schattigen Bereich für unsere Besucher bereitstellen konnten“, fasste Häußler die wichtigste Maßnahme zusammen, die neben vielen anderen Aufgaben mit zum Gelingen des traditionellen Fischerfestes beitrug.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte wie jedes Jahr die Spielgemeinschaft der Musikvereine Horb/Bildechingen und an diesem Festwochenende meinte es Petrus, der oberste Wettergott und in seinem früheren Beruf ebenfalls Fischer, gut mit seinen Freunden. Er steuerte prima Wetter zum Gelingen der Mega-Party bei.

Nur um die gute Laune mussten sich die Gäste selbst kümmern. Und das taten sie. Sie ließen sich die Speisen schmecken, prosteten sich mit hopfenhaltigem Energydrink oder einer Schorle zu und sangen auch das ein oder andere Lied mit, das ihnen die Abordnung der Spielgemeinschaft unter der musikalischen Leitung von Ulrich Münich zur Unterhaltung vorspielte.

Die Spielgemeinschaft unterhielt über die Mittagszeit. Foto: Peter Morlok

Eine positive Bilanz

Werner Häußler konnte am Sonntag bereits gegen 14 Uhr eine mehr als positive Bilanz des diesjährigen Festes ziehen. „Der Samstagabend war gut, der Sonntag bisher großartig. Wir sind jetzt schon fast ausverkauft“, stellte er zufrieden fest. Allein 200 Regenbogenforellen und 60 Kilo Zander wurden an den beiden Tagen verkauft. Dazu jede Menge Steaks und Rote, und die rund 50 freiwilligen Helfer aus den Reihen des 200 Mitglieder starken Vereins konnten sich nicht über Leerlauf oder gar Langeweile beklagen.