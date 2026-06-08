Fischerfest in Horb: Angelsportler verkaufen 200 Regenbogenforellen und 60 Kilo Zander

Horb feiert das Fischerfest in der Unteren Au: frischer Fisch vom Grill, Musik der Spielgemeinschaft Horb/Bildechingen und bestes Wetter am Neckar.
Das alljährliche Fischerfest der Horber Angelsportfreunde auf dem Vereinsgelände mit Fischerhütte in der Unteren Au im Egelstaler Weg gehört fast schon zur DNA Horbs. Auch in diesem Jahr luden die Petri-Jünger um ihren Vorsitzenden Werner Häußler zu diesem traditionellen Fest ein, und all die langjährigen Stammgäste, aber auch Spontanbesucher, ließen sich die Chance, frischen Fisch und allerlei vom Grill direkt am Neckar in gemütlicher Runde zu genießen, nicht entgehen. Vor allem am Sonntag, um die Mittagszeit, sah man eine große Zahl an Horber Lokal-Prominenz im Schatten der Zelte sitzen und sich mit den Tischnachbarn unterhalten. Los ging es zwar schon am späten Samstagnachmittag, doch der Sonntag war dann wieder der Ausflugstag, an dem viele Besucher den Weg in die Augärten fanden.